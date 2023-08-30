Певец Cheev даст первый большой сольный концерт в Киеве: где и когда

В Киеве 30 августа в Bel etage состоится концерт певца Cheev. Концертная программа получила название в честь супер хита певца "Гарно так".

Видео дня

Влад Чижиков, более известный под псевдонимом Cheev – один из самых ярких представителей молодого поколения музыкантов, завоевавший сердца украинского слушателя мощной лирикой и ритмичными битами своих мелодических баллад. Его супер хит "Гарно так" не только завоевал лидерство в чартах Apple Music Украина и попал в стриминговые платформы нескольких европейских стран и топчартов Shazam, но и составил сильную конкуренцию многим тописполнителям Украины, закрепившись на первых позициях радио чартов в течение 2022 года.

30 августа на сцене киевского Bel etage Cheev представит зрителям программу своего первого всеукраинского тура, который имел огромный успех среди посетителей в центральной и северо-восточной частях страны. В концертную программу вошли, как хиты-бестселлеры: "Гарно так", "Печаль", "Мечтаешься", так и совершенно новые композиции из будущей пластинки: "Пазл", "Другой мир", "Полночь", "Не тот герой" .

Билеты можно купить по ссылке.

Выступление музыканта состоится в Киеве 30 августа в Bel etage в 19:00

Аккредитация прессы по ссылке.