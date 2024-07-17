На ВДНХ в Киеве во второй раз пройдет фестиваль 'Книжкова країна'

"Книжкова країна", весной собравшая десятки тысяч посетителей на ВДНХ, состоится во второй раз – 26-29 сентября. По сравнению с первым мероприятие увеличит количество тематических направлений, ивентов и традиционно соберет украинские издательства, писателей, журналистов, блоггеров и других деятелей индустрии.

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"Первая "Книжкова країна" получила невероятную поддержку и положительные оценки. Есть большой запрос со стороны украинцев на качественные и интересные книжные инвенты – мы с удовольствием готовы его удовлетворять. Миссия фестиваля – привлечь как можно больше людей к чтению, в то же время сделать это благодаря интересным событиям, активностям, а также особой атмосфере", – подчеркивает основатель "Книжной страны" Евгений Мушкин.

На "Книжковій країні" пройдет большая ярмарка книг, презентации, мастер-классы, обсуждения с авторами и экспертами, а также встречи со звездными гостями и блоггерами. Кроме того, на осеннем событии создадут больше зон для чтения, где можно будет сразу погрузиться в только что приобретенную книгу.

В этот раз на фестивале дебютирует сразу три новых направления. Программа "Кино и литература" разместится в павильоне №6: здесь будут проводить профильные ивенты, дискуссионные панели между авторами и представителями издательств и киноиндустрии, мастер-классы по созданию киносценариев и экранизации произведений. Кураторами напрямую выступает ветеранско-волонтерское сообщество BANDERAS.

Отдельной составляющей программы станет #ФРОНТМЕНЫ – инициатива по творческой репрезентации военных и ветеранов, которая пройдет при поддержке "Культурного десанта". В павильоне №4 будут проходить встречи с авторами – участниками русско-украинской войны, презентации и другие мероприятия.

"Мы тщательно изучили обратную связь с первого фестиваля и совершенствуемся в соответствии с пожеланиями наших посетителей. На этот раз оставляем большинство форматов и добавляем новые направления и программы, которые могут быть интересны читателям. Все, чтобы создать место, где можно замедлиться и прожить эти четыре дня здесь и сейчас, провести время с единомышленниками и делать вдохновляющее", – отмечает руководитель фестиваля Людмила Фить.

Кроме того, "Книжкова країна" добавляет тематическое направление "Фэнтези и горор", ведь это одни из самых популярных жанров среди украинской аудитории. В рамках направления состоятся выступления дебютантов и известных авторов, перформансы, квесты, интерактивные мероприятия. Куратором выступит сообщество "Бабай".

В то же время, фестиваль сохранит и усовершенствует пространства и инициативы, которые полюбили посетители во время первого мероприятия. В частности, продолжат работу детские и образовательные зоны. А для самых маленьких посетителей создадут специальные места с уходом, чтобы родители могли отдохнуть и свободно погулять по территории.

Впервые "Книжкова країна" состоялась на ВДНХ 25–28 апреля 2024 года. Мероприятие собрало более 68 000 посетителей, в то же время более половины из них до этого не были на литературных ивентах.

Второй раз "Книжкова країна" пройдет 26–29 сентября на ВДНХ. Вход – свободный.

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