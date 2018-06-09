Звезда "Танців з зірками" родила первенца

В субботу, 9 июня, украинский хореограф и финалистка проекта "Танці з зірками" Алена Шоптенко родила первенца.

Об этом сообщил муж девушки Алексей на своей странице в Instagram, опубликовав фотографию, на которой он держит бирку новорожденного ребенка.

"Добро пожаловать, Алексей Алексеевич. Здесь не всегда гостеприимно, но ты точно справишься", - подписал фото муж Шоптенко.

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Отметим, о беременности Алена узнала во время участия в "Танцях з зірками", но тогда призналась об этом лишь своему партнеру по проекту Ахтему Сеитаблаеву.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Шоптенко показала, как выглядит накануне родов.