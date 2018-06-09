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Звезда "Танців з зірками" родила первенца

1.6тЧитать новость на украинском

В субботу, 9 июня, украинский хореограф и финалистка проекта "Танці з зірками" Алена Шоптенко родила первенца.

Об этом сообщил муж девушки Алексей на своей странице в Instagram, опубликовав фотографию, на которой он держит бирку новорожденного ребенка.

"Добро пожаловать, Алексей Алексеевич. Здесь не всегда гостеприимно, но ты точно справишься", - подписал фото муж Шоптенко.

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Отметим, о беременности Алена узнала во время участия в "Танцях з зірками", но тогда призналась об этом лишь своему партнеру по проекту Ахтему Сеитаблаеву.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Шоптенко показала, как выглядит накануне родов.

Читайте все новости по теме "Танцы со звездами" на Обозревателе.

Тема
Танцы со звездами
Персона
Алена Шоптенко
Место
Украина
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