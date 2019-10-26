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26 октября • обновлено в 11:11
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В сети появились фото Заворотнюк из онкоцентра

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В сети появились фото известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по данным СМИ, борется с последней стадией рака головного мозга (глиобластома), в окружении тяжелобольных детей в онкологическом центре.

Снимки опубликовали на странице в соцсети Instagram, которую создали в поддержку артистки. Очевидно, что фото сделаны давно – на них "няня" позирует с малышами возле новогодней елки (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"У Насти в жизни была не одна история, когда в ее поддержке нуждались заболевшие дети. Они мечтали встретиться с любимой актрисой. Это было очень важно, чтобы поверить в чудо и психологически нацелиться на выздоровление", – написали под фото.

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Появились фото Заворотнюк с онкобольными

Появились фото Заворотнюк с онкобольными

Instagram podderzhka_azavorotnyuk

Всплыли фото Заворотнюк с детьми в онкоцентре

Всплыли фото Заворотнюк с детьми в онкоцентре

Instagram podderzhka_azavorotnyuk

Появились фото Заворотнюк в онкоцентре

Появились фото Заворотнюк в онкоцентре

Instagram podderzhka_azavorotnyuk

Предположительно, страницу ведут близкие актрисы, поскольку под снимками появились также слова благодарности. В частности, в сторону тех детей, которые когда-то встретились с Заворотнюк, сумели выздороветь, и поддерживают ее сейчас.

"Они теперь откликаются из разных уголков страны, хотят поделиться своим теплом, как когда-то Настя делилась с ними своим и вселяла уверенность в том, что все будет хорошо. Спасибо, мы любим и помним абсолютно каждого!" – резюмировали в посте.

У Заворотнюк показали фото из онкоцентра

У Заворотнюк показали фото из онкоцентра

starhit.ru

У Насти в жизни была не одна история, когда в ее поддержке нуждались заболевшие тяжелым недугом дети. Они мечтали встретиться с любимой актрисой, - это было очень важно, чтобы поверить в чудо и психологически нацелиться на выздоровление. Терапия положительными эмоциями действительно давала свои результаты. Сегодня некоторые из этих "детей" - совсем уже взрослые люди, которые сумели справится с болезнью и вернуться к нормальной благополучной жизни. И они теперь откликаются из разных уголков страны, хотят поделиться своим теплом, как когда-то Настя делилась с ними своим и вселяла уверенность в том, что все будет хорошо. Спасибо, мы любим и помним абсолютно каждого! А ещё пишут те, кто борется с болезнью прямо сейчас. Удивительные люди, которым в своей такой непростой ситуации хватает души, чтобы сопереживать другим. Мы не просто вам благодарны, мы читаем ваши истории и молимся за вас так же, как вы за нас. Мы знаем, понимаем и чувствуем одинаково. Поэтому, пожалуйста, выздоравливайте скорее, пусть у нас всех все получится!

Публикация от Поддержка Анастасии Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk)

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Тег
Глиобластома
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