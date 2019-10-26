В сети появились фото Заворотнюк из онкоцентра

В сети появились фото известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по данным СМИ, борется с последней стадией рака головного мозга (глиобластома), в окружении тяжелобольных детей в онкологическом центре.

Снимки опубликовали на странице в соцсети Instagram, которую создали в поддержку артистки. Очевидно, что фото сделаны давно – на них "няня" позирует с малышами возле новогодней елки (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"У Насти в жизни была не одна история, когда в ее поддержке нуждались заболевшие дети. Они мечтали встретиться с любимой актрисой. Это было очень важно, чтобы поверить в чудо и психологически нацелиться на выздоровление", – написали под фото.

Появились фото Заворотнюк с онкобольными Instagram podderzhka_azavorotnyuk

Всплыли фото Заворотнюк с детьми в онкоцентре Instagram podderzhka_azavorotnyuk

Появились фото Заворотнюк в онкоцентре Instagram podderzhka_azavorotnyuk

Предположительно, страницу ведут близкие актрисы, поскольку под снимками появились также слова благодарности. В частности, в сторону тех детей, которые когда-то встретились с Заворотнюк, сумели выздороветь, и поддерживают ее сейчас.

"Они теперь откликаются из разных уголков страны, хотят поделиться своим теплом, как когда-то Настя делилась с ними своим и вселяла уверенность в том, что все будет хорошо. Спасибо, мы любим и помним абсолютно каждого!" – резюмировали в посте.

У Заворотнюк показали фото из онкоцентра starhit.ru

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