В сети появились фото Заворотнюк из онкоцентра

В сети появились фото известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по данным СМИ, борется с последней стадией рака головного мозга (глиобластома), в окружении тяжелобольных детей в онкологическом центре.
Снимки опубликовали на странице в соцсети Instagram, которую создали в поддержку артистки. Очевидно, что фото сделаны давно – на них "няня" позирует с малышами возле новогодней елки (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"У Насти в жизни была не одна история, когда в ее поддержке нуждались заболевшие дети. Они мечтали встретиться с любимой актрисой. Это было очень важно, чтобы поверить в чудо и психологически нацелиться на выздоровление", – написали под фото.
Появились фото Заворотнюк с онкобольными
Instagram podderzhka_azavorotnyuk
Всплыли фото Заворотнюк с детьми в онкоцентре
Instagram podderzhka_azavorotnyuk
Появились фото Заворотнюк в онкоцентре
Instagram podderzhka_azavorotnyuk
Предположительно, страницу ведут близкие актрисы, поскольку под снимками появились также слова благодарности. В частности, в сторону тех детей, которые когда-то встретились с Заворотнюк, сумели выздороветь, и поддерживают ее сейчас.
"Они теперь откликаются из разных уголков страны, хотят поделиться своим теплом, как когда-то Настя делилась с ними своим и вселяла уверенность в том, что все будет хорошо. Спасибо, мы любим и помним абсолютно каждого!" – резюмировали в посте.
У Заворотнюк показали фото из онкоцентра
starhit.ru
У Насти в жизни была не одна история, когда в ее поддержке нуждались заболевшие тяжелым недугом дети. Они мечтали встретиться с любимой актрисой, - это было очень важно, чтобы поверить в чудо и психологически нацелиться на выздоровление. Терапия положительными эмоциями действительно давала свои результаты. Сегодня некоторые из этих "детей" - совсем уже взрослые люди, которые сумели справится с болезнью и вернуться к нормальной благополучной жизни. И они теперь откликаются из разных уголков страны, хотят поделиться своим теплом, как когда-то Настя делилась с ними своим и вселяла уверенность в том, что все будет хорошо. Спасибо, мы любим и помним абсолютно каждого! А ещё пишут те, кто борется с болезнью прямо сейчас. Удивительные люди, которым в своей такой непростой ситуации хватает души, чтобы сопереживать другим. Мы не просто вам благодарны, мы читаем ваши истории и молимся за вас так же, как вы за нас. Мы знаем, понимаем и чувствуем одинаково. Поэтому, пожалуйста, выздоравливайте скорее, пусть у нас всех все получится!
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что звезду ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Отмечается, что актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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