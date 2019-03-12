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/Новости шоу-бизнеса

"Я влюблена!" Каменских сделала заявление о беременности

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Украинская певица Настя Каменских опровергла слухи о беременности, которые активно распространяются ее поклонниками.

Каменских выступила с таким заявлением в программе "Зе Интервьюер" от 12 марта, которая опубликована на YouTube.

"Я не беременна. Никогда в своей жизни не рожала, не делала абортов. Я еще вообще в этом направлении не разродилась", - сказала певица.

Настя Каменских

Настя Каменских

Instagram

При этом она призналась, что влюблена и состоит в отношениях, однако отказалась называть имя и раскрывать другие подробности о своем возлюбленном.

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"Я не хочу делиться с миром своей личной жизнью, но понимаю, что все хотят об этом узнать. Я не готова к этим рассказам. Это личная жизнь. Мне не нравится это все. Иначе сразу же налетят на это все", - добавила Каменских.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских прокомментировала слухи о личных отношениях с рэпером и продюсером Потапом.

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Персона
Настя Каменских (NK)
Место
Украина
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