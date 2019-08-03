"Я – сын Киркорова": Галкин озадачил сеть странным признанием

Супруг примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин потроллил пользователей из-за слухов о том, кто на самом деле является родителями их детей.

Он записал странное видео, в котором признался, что является сыном Филиппа Киркорова (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Таким образом он отреагировал на слухи о том, что его сын Гарри каким-то образом может быть связан с "поп-королем" из-за внешнего сходства.

"Внимательные подписчики заметили, что длинноволосый Гарри подозрительно смахивает на Киркорова. Я-то знаю, что он мой сын, но сходство-то налицо. И тогда я копнул глубже. Нашел свои детские фотографии. Не напоминаю ли я вам Киркорова? Ну чем не Киркоров! Действительно. Я – сын Киркорова, а Гарри – его внук", – заявил Галкин, показывая старые фотографии.

Максим Галкин показывает фото кадр из видео

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Все это он произносил под музыку из фильма "Секретные материалы", а в конце ролика скопировал походку "поп-короля".

Максим Галкин в детстве кадр из видео

Пользователи бурно отреагировали на запись Галкина. "Максим, ты талантище", "Максим – вылитый Филипп", "Макс, зачем кому-то доказывать? Ты счастлив, Алла счастлива, и это главное", "Как же Гарри похож на деда", – посмеялись пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в СМИ отличились "сенсацией", будто Кристина Орбакайте была донором яйцеклеток для Пугачевой и Галкина.

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