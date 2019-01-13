''Я плакала!'' Тодоренко пожаловалась на последствия беременности

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая 5 декабря 2018 года стала мамой, рассказала о питании во время беременности.

Звезда опубликовала пост в Instagram, в котором пожаловалась, что за 9 месяцев вынашивания ребенка набрала 18 киллограмов.

"Многие девушки в этот период садятся на диету, а я же, как и раньше, сидела на единственной диете — на хлебной! Всю беременность мне хотелось каких-то вкусных круассанов, булок, белого хлеба с маслом и хлеба с хлебом", — рассказала Тодоренко.

instagram.com/reginatodorenko

"На съемках в Италии я ела местную пиццу, плакала и просила: "Пожалуйста, можно ещё?" По факту, это был просто кусок булки, политый томатным соусом со слайсом колбасы и сыра, а я ела и плакала от божественного вкуса", — добавила она.

Также молодая мама рассказала, что будучи беременной совершенно перестала есть мясо, "хотя по жизни мясоед".

"Я не могла смотреть ни на курицу, ни на индейку, которую так люблю, но переключилась на салаты и морепродукты. Однажды мне так захотелось раков, что я заказала домой 2,5 кг и сама съела их", — поведала ведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, Регина Тодоренко и Влад Топалов недавно стали родителями. Артистка родила сына в одной из государственных больниц в Москве.

На новоиспеченных родителей после появления малыша обрушилась целая волна критики за то, что они держат в секрете подробности о своем новорожденном сыне. Так, в социальных сетях паре то и дело задавали вопросы относительно малыша, однако они их игнорировали.

Позже артист в довольно резкой форме обратился к фанатам и хейтерам, попросив не "травить его жену" в сети и оставить их в покое, так как пара сознательно не хотела рассказывать ничего о пополнении.

Вскоре Топалов трогательно высказался о том, как чувствует себя в роли отца.

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