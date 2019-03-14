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"Я их видел": легендарный британский певец рассказал о встрече с НЛО

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Легендарный британский певец Робби Уильямс признался, что боится похищения инопланетянами и даже однажды видел необычное явление.

Об этом он рассказал в документальном фильме о Ранчо Скинуокер под названием "Паранормальный Диснейленд", передает Тhe Sun.

Уточняется, что 45-летний артист увлекается НЛО уже много лет. По словам Уильямса, однажды он даже столкнулся с тем, чего не мог объяснить.

Робби Уильямс в документальном фильме

Робби Уильямс в документальном фильме

Тhe Sun

"Я видел несколько странных вещей. Я испытал явления, которые я не могу объяснить. Однажды я видел прямо над собой, и если бы у меня был теннисный мяч, я мог бы ударить его теннисным мячом", – рассказал певец.

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По данным издания, Уильямс вместе с группой исследователей присутствовал на таинственном Ранчо Скинуокер, которое предположительно является местом сверхъестественных и связанных с НЛО событий. Земельная собственность находится в штате Юта.

Робби Уильямс

Робби Уильямс

instagram

По слухам, в этом месте находится НЛО. Также очевидцы видели странные огни и необычных животных. Владельцы ранчо бежали в 1996 году после целого ряда паранормальных явлений.

Уточняется, что Робби был увлечен НЛО с 2008 года, когда он отрастил бороду и исчез из публичного пространства.

Робби Уильямс

Робби Уильямс

instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно об НЛО рассказывала российская певица Катя Лель. Она призналась, будто 28 лет назад осталась без зубов после встречи с инопланетянами.

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Персона
Робби Уильямс
Место
США
Тег
шоу-бизнес
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ничего удивительного. Тут недавно, мелкобритам привиделось, что Скрипаля отравили ))))))))))))))))))))))))))).
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