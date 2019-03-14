"Я их видел": легендарный британский певец рассказал о встрече с НЛО

Легендарный британский певец Робби Уильямс признался, что боится похищения инопланетянами и даже однажды видел необычное явление.

Об этом он рассказал в документальном фильме о Ранчо Скинуокер под названием "Паранормальный Диснейленд", передает Тhe Sun.

Уточняется, что 45-летний артист увлекается НЛО уже много лет. По словам Уильямса, однажды он даже столкнулся с тем, чего не мог объяснить.

Робби Уильямс в документальном фильме Тhe Sun

"Я видел несколько странных вещей. Я испытал явления, которые я не могу объяснить. Однажды я видел прямо над собой, и если бы у меня был теннисный мяч, я мог бы ударить его теннисным мячом", – рассказал певец.

По данным издания, Уильямс вместе с группой исследователей присутствовал на таинственном Ранчо Скинуокер, которое предположительно является местом сверхъестественных и связанных с НЛО событий. Земельная собственность находится в штате Юта.

Робби Уильямс instagram

По слухам, в этом месте находится НЛО. Также очевидцы видели странные огни и необычных животных. Владельцы ранчо бежали в 1996 году после целого ряда паранормальных явлений.

Уточняется, что Робби был увлечен НЛО с 2008 года, когда он отрастил бороду и исчез из публичного пространства.

Робби Уильямс instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно об НЛО рассказывала российская певица Катя Лель. Она призналась, будто 28 лет назад осталась без зубов после встречи с инопланетянами.

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