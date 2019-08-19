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Я горжусь, что в этой стране родились наши девочки - Мохаммад Захур и Камалия в блиц-шоу "Без грима"

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Одна из самых крепких и самая богатая пара украинского шоубизнеса Мохаммад Захур и Камалия в эксклюзивном блиц-шоу "Без грима" рассказали Анне Буткевич о том, чего они никогда не простят друг другу, какую самую большую ошибку каждый из них совершил в своей карьере, какой самый дорогой подарок получила Камалия от мужа и когда в последний раз они ездили на общественном транспорте.

Не пропустите 20 августа в 07:30 на ОbozTV

Я горжусь, что в этой стране родились наши девочки - Мохаммад Захур и Камалия в блиц-шоу "Без грима"

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Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Без грима
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