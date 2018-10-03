"Я думала, что умираю": Эмма Стоун призналась, что страдает от панических атак

Известная голливудская актриса Эмма Стоун призналась, что с детства страдает от панических атак.

Первый приступ у актрисы произошел в возрасте 7 лет, сообщает издание People.

"После первого класса у меня случился первый приступ паники. И это было действительно страшно и подавляюще. Я была в гостях у подруги и вдруг почувствовала, что весь дом в огне. Я сидела в спальне и боялась, что все сгорит дотла, и мы погибнем. На самом деле пожара не было", – призналась звезда.

Она рассказала, что боялась оставаться без матери и посещать чужие дома в течение двух лет.

"Это была паника, но я этого, разумеется, не знала. И это продолжалось следующие два года", - добавила Стоун.

По ее словам, лечение дало положительные результаты, однако иногда у нее все еще бывают приступы паники.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Эмма Стоун, которая в прошлом году была удостоена золотой статуэтки в номинации "Лучшая актриса" за роль в мюзикле "Ла-Ла-Лэнд", показалась в воскресенье, 4 марта, на церемонии вручения премий "Оскар" без нижнего белья.