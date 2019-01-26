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''Вся ботоксом обколота!'' Лорак разгромили в сети из-за новых снимков

3.5тЧитать материал на украинском

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, попала под критику пользователей сети из-за новых снимков.

Причиной скандала стали новые черно-белые снимки в Instagram 40-летней артистки. Многие комментаторы раскритиковали ее за внешность и обвинили в увлечении пластическими операциями.

''Вся ботоксом обколота!'' Лорак разгромили в сети из-за новых снимков
''Вся ботоксом обколота!'' Лорак разгромили в сети из-за новых снимков

"Вся ботоксом обколота!" "Свой рост, метр с шапкой, каблуками не скроешь", "Пасть как у дракона у нее", "С годами все страшнее и страшнее", — пишут хейтеры Лорак.

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Однако многие также высказали противоположное мнение, осыпав певицу комплиментами: "Шикарная Ани и шикарные фото", "Какая красивая", "Вы отличная певица, красотка и мама".

''Вся ботоксом обколота!'' Лорак разгромили в сети из-за новых снимков
''Вся ботоксом обколота!'' Лорак разгромили в сети из-за новых снимков
''Вся ботоксом обколота!'' Лорак разгромили в сети из-за новых снимков
''Вся ботоксом обколота!'' Лорак разгромили в сети из-за новых снимков
''Вся ботоксом обколота!'' Лорак разгромили в сети из-за новых снимков
''Вся ботоксом обколота!'' Лорак разгромили в сети из-за новых снимков

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак вызвала негодование в сети эротичным фото. Украинка позировала перед камерами в довольно откровенном наряде.

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Персона
Ани Лорак
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