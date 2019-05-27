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Вслед за Зеленским: актер ''Квартала 95'' собрался в политику

4.5тЧитать материал на украинском

Актер студии “Квартал 95” Юрий Корявченков, известный под псевдонимом “Юзик”, пойдет на досрочные парламентские выборы от партии “Слуга народа”.

Как рассказал в общении с журналистами глава избирательного штаба Александр Корниенко, актер может пойти от своего родного города Кривой Рог. Там он сможет выбрать себе подходящий округ.

По словам представителя партии, Юрий Корявченков уже готовится к выборам, у него сформирована команда, и он подумывает стать кандидатом-мажоритарщиком от партии Владимира Зеленского.

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Эту же информацию косвенно подтвердил и глава партии Дмитрий Разумков. Он подчеркнул, что “если актер подаст свою кандидатуру на праймериз, у него есть хорошие шансы стать кандидатом в народные депутаты”.

Стоит отметить, на данный момент неизвестно, готов ли кто-то еще из членов команды “Квартала 95” попытать свои силы на парламентских выборах.

Юрий Корявченков

Юрий Корявченков

"Квартал 95"

Юрий Корявченков родился в Кривом Роге, 26 ноября 1974 года. Изначально Корявченков мечтал о медицинской карьере и во время своей учебы в старших классах школы два года отработал санитаром в хирургическом отделении местной больницы. Высшее образование получил в Криворожском техническом университете, специальность: инженер-электрик.

Творческой самодеятельностью Юрий Корявченков занялся еще в студенческие времена. Сначала он, вместе с Юрием Краповым выступал в СТЭМе "Короткое замыкание". Позднее перешел в команду КВН "Криворожская шпана".

До своего прихода в "95 Квартал" Юрий Корявченков успел сыграть с различными КВН-командами: сборная "50х50", "Сборная Днепропетровска" и "Сборная Кривого Рога".

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Тема
Эксклюзив
Место
УкраинаКиев
Теги
95 КварталВыборы 2019
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Guðannar Vindur
Guðannar Vindur
ще одне дебільне ЗЕдоробло лізе
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