Главная Новости
27 сентября • обновлено в 18:51
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Новости шоу-бизнеса

Винник попал в "Миротворец" из-за клипа с врагами Украины

19.7т Читать материал на украинском

Украинский певец Олег Винник попал в базу сайта "Миротворец", после съемок в клипе с российскими звездами, которые поддерживали агрессию РФ против Украины.

"Участник российской пропагандистской антиукраинской акции #всеммир, направленной на перекладывание ответственности развязанной Россией (страна-агрессор) войны на Украину", — говорится в описании на сайте о Виннике.

Новости
Сеть взбесил клип со звездами-крымнашистами и Винником: у певца ответили
Олег Винник

Олег Винник

Скрин с сайта "Миротворец"

Помимо Олега Винника, в клипе участвовали звезды, которые не раз высказывались в поддержку оккупации территории Украины: Дмитрий Певцов, Валерия, Аскольд Запашный, Игорь Крутой и другие.

Винник попал в "Миротворец" из-за клипа с врагами Украины
Винник попал в "Миротворец" из-за клипа с врагами Украины
Винник попал в "Миротворец" из-за клипа с врагами Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, у Винника прокомментировали случившееся, объяснив, что побудило артиста петь вместе с крымнашистами.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма Запрет российских звезд в Украине
Персона
Олег Винник
Место
Украина
Поделиться в Facebook
14
Комментарии
48
65
Смешно
26
Интересно
41
Печально
13
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Нет слов. ЙОППНУТАЯ территория. Которую даже страной трудно назвать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Морисян Евгений
Морисян Евгений
Говорят, что через 5 рукопожатий все люди в мире знакомы между собой. С этой точки зрения можно в Миротворец записать абсолютно всех....
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Яковлев Михаил
Яковлев Михаил
Чмо, чмо тупе, жадне до грошей! Ні грама не патріот.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
4
Петренко Иван
Петренко Иван
Яковлев Михаил, Дуже скоро,ми звичайні українці будем вас пацріотів, знищувати як морально так і фізично,щоб ви нам не заважали жити як ми хочемо.Бо ви вже задовбали всім нав"язувати свої ідеали!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Блоги / мнения

ads pixel