Винник попал в "Миротворец" из-за клипа с врагами Украины

Украинский певец Олег Винник попал в базу сайта "Миротворец", после съемок в клипе с российскими звездами, которые поддерживали агрессию РФ против Украины.

"Участник российской пропагандистской антиукраинской акции #всеммир, направленной на перекладывание ответственности развязанной Россией (страна-агрессор) войны на Украину", — говорится в описании на сайте о Виннике.

Олег Винник Скрин с сайта "Миротворец"

Помимо Олега Винника, в клипе участвовали звезды, которые не раз высказывались в поддержку оккупации территории Украины: Дмитрий Певцов, Валерия, Аскольд Запашный, Игорь Крутой и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Винника прокомментировали случившееся, объяснив, что побудило артиста петь вместе с крымнашистами.

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