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Ведущий Евровидения 2017 впервые показал сына

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Известный украинский ведущий Владимир Остапчук впервые показал поклонникам второго ребенка – мальчика Эвана-Александра.

Шоумен и его супруга Елена год не показывали публике своего полуторагодовалого сына, чтобы уберечь от посторонних глаз. Но для семейной фотосессии в журнал Viva семья Остапчуков снялась в полном составе.

Отметим, Владимир с женой также воспитывают шестилетнюю дочь Эмилию.

Остапчук с семьей

Остапчук с семьей

Instagram @vova_ostapchuk

Остапчук с семьей

Остапчук с семьей

Instagram @vova_ostapchuk

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Известный украинский ведущий решил эмигрировать в Канаду

"Сынок так на Елену похож, красавец", "Позитивчики!", "У вас жена красавица. Тьфу на вас!", "Вы супер", – восхитились поклонники.

Ведущий Евровидения 2017 впервые показал сына

Instagram @vova_ostapchuk

Ведущий Евровидения 2017 впервые показал сына

Instagram @vova_ostapchuk

Ведущий Евровидения 2017 впервые показал сына

Instagram @vova_ostapchuk

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий песенного конкурса Евровидения-2017 Владимир Остапчук взбудоражил сеть гей-провокацией .

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Персона
Владимир Остапчук
Место
Украина
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