Ведущий Евровидения 2017 впервые показал сына

Известный украинский ведущий Владимир Остапчук впервые показал поклонникам второго ребенка – мальчика Эвана-Александра.

Шоумен и его супруга Елена год не показывали публике своего полуторагодовалого сына, чтобы уберечь от посторонних глаз. Но для семейной фотосессии в журнал Viva семья Остапчуков снялась в полном составе.

Отметим, Владимир с женой также воспитывают шестилетнюю дочь Эмилию.

Остапчук с семьей Instagram @vova_ostapchuk

Остапчук с семьей Instagram @vova_ostapchuk

Новости Известный украинский ведущий решил эмигрировать в Канаду

"Сынок так на Елену похож, красавец", "Позитивчики!", "У вас жена красавица. Тьфу на вас!", "Вы супер", – восхитились поклонники.

Instagram @vova_ostapchuk

Instagram @vova_ostapchuk

Instagram @vova_ostapchuk

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий песенного конкурса Евровидения-2017 Владимир Остапчук взбудоражил сеть гей-провокацией .

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!