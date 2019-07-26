В Скадовске стартовали "Черноморские игры": первые подробности

Главный конкурс фестиваля "Черноморские игры" - вокальный и 26 июля проходит его полуфинал. На сцену фестиваля выйдут 46 юных вокалистов и вокальных групп, чтобы продемонстрировать свой песенный талант.

Поздно вечером станут известны имена конкурсантов, которые пройдут в финал конкурса. Действо происходит на центральной набережной Скадовска, вход свободный.

Оценивает выступления конкурсантов жюри, в состав которого вошли известные специалисты музыкальной индустрии и масс-медиа: Валентин Коваль (член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания), Александр Пономарев (Народный артист Украины, певец и композитор), Алена Савинова (преподаватель вокала), Натела Чхартишвили-Зацаринная (генеральный продюсер канала М1), Елена Мозговая (продюсер), Виталий Дроздов (генеральный директор Хит FМ), Роман Муха (продюсер канала М2), Вадим Лисица (композитор, музыкальный продюсер), Сергей Кузин (музыкант, ведучиы радио Roks).

Звездный эксперт сегодняшнего дня - солист группы АНТИТЕЛА, молодежный посол ЮНИСЕФ ООН в Украине Тарас Тополя.

Кроме полуфиналистов, на сцену также выйдут звездные гости и выпускники фестиваля, среди которых: Элина Иващенко (Гран-при "Черноморских Игр - 2018"), Наталья Гордиенко, David Axelrod, МЯТА, Александр Пономарев, ALYOSHA, Антитела.

Сегодня состоялись конкурсы "Фигуры из песка", "Рисунок на стене" и встречи с кумирами # SELFIETIMEHITFМ.

Также начал свою работу дискуссионный клуб фестиваля, гостем которого стала группа Антитела. Дискуссионный клуб - это проект для юных вокалистов, их родителей и педагогов, в котором каждый из них может получить полезные советы от ведущих специалистов украинской музыкальной индустрии.

Смотрите прямую видеотрансляцию на OBOZREVATEL.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.