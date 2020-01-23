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23 января • обновлено в 13:50
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27 лет назад: в "Симпсонах" предсказали появление нового опасного вируса

1.5т
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Создатели культового американского мультсериала "Симпсоны" 27 лет назад предсказали появление опасного коронавируса.

Так, в 21 серии 4 сезона, которая вышла в 1993 году они показали, как один из сотрудников фабрики в Осаке (Япония) просил своего партнера не сообщать руководителю, что у него грипп. Затем он покашлял внутрь коробки, которую они готовили для Гомера Симпсона и отправил ее в город Спрингфилд (США) (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В "Симпсонах" предсказали появление коронавируса

В "Симпсонах" предсказали появление коронавируса

Скриншот с видео

Кадр из мультсериала "Симпсоны"

Кадр из мультсериала "Симпсоны"

Скриншот с видео

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Отметим, что когда запечатанная микробами посылка прибыла в Спрингфилд, она вызвала эпидемию гриппа среди всех жителей города.

Гомер Симпсон заразился опасным вирусом

Гомер Симпсон заразился опасным вирусом

Скриншот с видео

Кадр из мультсериала "Симпсоны"

Кадр из мультсериала "Симпсоны"

Скриншот с видео

К слову, в мультсериале показано, что эпидемия произошла в японском городе, когда на самом деле вспышка коронавируса началась в центральном Ухане, Китай.

Кадр из мультсериала "Симпсоны"

Кадр из мультсериала "Симпсоны"

Скриншот с видео

Напомним, что новый коронавирус был обозначен Всемирной организацией здравоохранения как 2019-nCoV, также он известен как коронавирус Уханя (город в китайской провинции Хубэй).

Этот коронавирус опасен тем, что вызывает пневмонию. Болезнь начинается с лихорадки, головной боли, затем появляется кашель, головокружение. В Китае зафиксировали около 300 случаев заражения, как минимум 6 человек умерли, состояние еще 25 пациентов оценивается как тяжелое.

Ранее OBOZREVATEL рассказал и о других предсказаниях, которые сделали создатели мультсериала "Симпсоны". Они также сбылись.

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Автор
Кристина Долматова
Тег
Симпсоны
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