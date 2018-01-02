В России вступились за украинский телеканал, оскандалившийся с сепаратизмом

В России истерически отреагировали на критику украинского телеканала "Интер" из-за его пророссийской ориентации.

У одного из московских пользователей вызвала возмущение новость, опубликованная на "Обозревателе", в которой называлась главная цель телепровокации "Интера".

Так, в своем Twitter Юлия Витязева написала: "Думаете, "Интер" показал Новогодние обращения Путина и Шойгу? А вот и нет. Нацбезопасность Украины в новогоднюю ночь на главном канале страны "подрывали" Лорак, Лобода и Повалий".

При этом она опубликовала скрин нашей публикации.

Причем, судя по ее странице, она регулярно мониторит украинские СМИ.

Как сообщал "Обозреватель", новогодний концерт на украинском телеканале "Интер" вызвал настоящее возмущение среди пользователей. Они уже окрестили огонек "сепаратистским".