В Киеве увековечили память легендарного Кузьмы Скрябина: как это было

В Киеве на "Площади звезд" у торгового центра "Гулливер" увековечили имя легендарного музыканта Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко), погибшего в ДТП.

По данным "Урядовий кур’єр", на церемонии открытия присутствовала вдова артиста, основательница Фонда им. Кузьмы Скрябина Светлана Бабийчук с дочерью.

"Не я должна здесь стоять и не я должна сказать эти слова. Всегда, когда заканчивался концерт, Андрей говорил "спасибо, люди". Спасибо, Андрюша, за то, что ты в наших сердцах и душах. Спасибо тебе за то, что ты нам дал надежду и веру, и каждому дал право быть таким, как ты, и чтобы каждый имел право на ошибки. И был настоящим патриотом своей страны. Делаем мир лучше, бережем родных и помним: когда мы уйдем отсюда, жизнь будет продолжаться и останется только то, что мы здесь оставим. Спасибо, люди, спасибо за поддержку", – сказала Светлана.

Вдова и дочь Скрябина Фото Владимира Заики

На церемонии также присутствовали музыканты групп "Скрябин" и "Друга ріка". Последние также получили собственную табличку на площади. Кроме того, на открытие пришли телеведущая Янина Соколова, звукорежиссер и музыкальный продюсер Владимир Бебешко, певица Руслана Лыжичко.

"Площадь звезд" существует с 2015 года. Свою звезду за это время уже получили актер и телеведущий Владимир Горянский, украинская актриса театра и кино Ада Роговцева, группы С.К.А.Й., ТНМК, The Maneken, чемпион мира по WBC Виктор Постол, актер Богдан Ступка и художница Мария Примаченко.

Звезда Скрябина Урядовий кур’єр

Кузьма Скрябин ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ГУ ГФС в Киеве выписало штраф на 1,6 тыс. грн в адрес погибшего Скрябина. Это вызвало скандал в сети.

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