В Киеве состоится ежегодная премия "Музыкальная платформа"

2 октября в киевском Дворце “Украина“ состоится ежегодная премия “Музыкальная платформа“. Это - имиджевое событие, где выбираются самые топовые исполнители Украины.

“Музыкальная платформа” - не просто яркое мероприятие, но и рейтинговое телешоу на ТК “Украина” и проходить оно будет в прямом эфире. Пропустить “Музыкальную платформу” - значит, не стать одним из тех, кто первым узнает имена трендовых артистов и песни, которые надолго поселятся в эфирах радиостанций.

В этом году список участников настолько разнообразен, что выбрать самых лучших из них будет сложно. Так, на сцене Дворца “Украина“ появятся Оля Полякова, Олег Винник, Сергей Бабкин, ALEKSEEV, Оксана Билозир, Александр Пономарев, “НеАнгелы“, Виктор Павлик, Полиграф ШарикOFF, Арсен Мирзоян, TAYANNA, Артем Пивоваров, Ivan Navi, Tarabarova, TamerlanAlena, Gena Viter, “Лисапетний Батальон“, “Антитіла“, Виталий Козловский, Sonya Kay, Мята & Markus Riva, Наталка Карпа, Nikita Lomakin, Гена Витер и другие украинские исполнители.

Гости “Музыкальной платформы” смогут не только послушать любимых исполнителей, но и стать частью телешоу. Попасть на масштабное шоу можно, купив билеты на сайте Kontramarka.ua.