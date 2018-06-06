Умерла Кира Муратова: появилась первая реакция сети

Пользователи социальных сетей скорбят в связи со смертью легендарного режиссера и сценариста Киры Муратовой.

щас Кира Муратова воскреснет — Захар Май (@ZaxarBorisych) 6 июня 2018 г.

"Умерла Кира Муратова. Один из редких режиссеров снимавших "очень странное" кино. В России "очень странное" кино снимали только Тарковский, Параджанов, Сокуров ну и Кира. Позднее Балабанов (уже более приземленно)", - написал Олег Куваев.

Режиссёр Кира Муратова умерла - как сказала моя подруга, от духовности.#муратова — Nikolay Kirichenko (@NickyTheKir) 6 июня 2018 г.

Кинорежиссер Кира Муратова: "Нет, я не над схваткой, я принимаю сторону Украины" http://t.co/ZfkKExhQS7 — Рустем Адагамов (@adagamov) 16 июля 2015 г.

"Кира Муратова умерла. Экзистенциальный ужас в тот момент, когда она ждет Высоцкого, а приходит мужик и говорит "Крыс-мышей убиваем" помню очень хорошо", - отметил Константин Мильчин.

"Да, она сильно болела, да, мы были к этому готовы, и все-таки весть о смерти человека такого масштаба всегда сбивает с ног. Теперь уже совсем не дозвониться", - сожалеет Юрий Володарский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня на 84-м году жизни скончалась великий режиссер Кира Муратова.