УкрEngРус
Регистрация
СпортLady

Умерла Кира Муратова: появилась первая реакция сети

1.8тЧитать новость на украинском

Пользователи социальных сетей скорбят в связи со смертью легендарного режиссера и сценариста Киры Муратовой.

"Умерла Кира Муратова. Один из редких режиссеров снимавших "очень странное" кино. В России "очень странное" кино снимали только Тарковский, Параджанов, Сокуров ну и Кира. Позднее Балабанов (уже более приземленно)", - написал Олег Куваев.

"Кира Муратова умерла. Экзистенциальный ужас в тот момент, когда она ждет Высоцкого, а приходит мужик и говорит "Крыс-мышей убиваем" помню очень хорошо", - отметил Константин Мильчин.

"Да, она сильно болела, да, мы были к этому готовы, и все-таки весть о смерти человека такого масштаба всегда сбивает с ног. Теперь уже совсем не дозвониться", - сожалеет Юрий Володарский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня на 84-м году жизни скончалась великий режиссер Кира Муратова.

Персона
Кира Муратова
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги