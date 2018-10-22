МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Новости шоу-бизнеса

Угроза нацбезопасности: в Украине запретили известных актеров из России

5.9тЧитать материал на украинском

Министерство культуры Украины внесло российского актера театра и кино, продюсера Леонида Ярмольника и актрису Ирину Алферову в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Соответствующее обновление на сайте ведомства появилось 22 октября. Согласно изменениям в законе "О кинематографии", Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов с их участием.

"Во исполнение требований Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины" Служба безопасности Украины предоставила Министерству культуры список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины", - сказано в пояснении.

Леонид Ярмольник

Леонид Ярмольник

Новости
''Чей Крым?'' Российский актер оскандалился заявлением о трагедии в Керчи

Напомним, что Ярмольник с момента начала войны на Донбассе неоднократно позволял себе скандальные высказывания об Украине. Так, в 2016 году он поведал историю, как во Львове во времена его студенчества якобы "порвали на березах" афроамериканца.

Угроза нацбезопасности: в Украине запретили известных актеров из России

Ирина Алферова

Позже он пообещал подать в суд на журналистов из-за заявления о россиянах и аннексии Крыма. Шоумен обвинил представителей СМИ в искажении его слов.

Видео. Скандальное заявление Ярмольника о Львове

Как сообщал OBOZREVATEL, в итоге Ярмольник угодил в список "Миротворца" в марте 2018 года за антиукраинскую пропаганду.

Персона
Леонид Ярмольник
Место
Украина
Объект
Министерство культуры
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
12
28
Смешно
18
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
А еще они на русском говорят, бандеры кипятком чувствуют страх))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
5

Наши блоги