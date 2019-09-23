У Заворотнюк нашли элитную недвижимость в Крыму: чем богата актриса

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали последнюю стадию рака головного мозга, владеет элитной недвижимостью в оккупированном Крыму.

Как сообщили в программе "Звезды сошлись", вся недвижимость артистки оценивается в полтора миллиарда рублей (около 570 млн грн).

Заворотнюк около 10 лет назад купила две элитные квартиры в Ялте: в одной из них она сама останавливалась, когда посещала Крым, а в другой живут ее дети от второго брака - Анна и Майкл.

По словам риелторов, после покупки квартир Заворотнюк не экономила на ремонте, украсив их кожаными обоями, белоснежной мебелью, мраморными стенами и дорогой мозаикой.

Новости В сеть попало последнее интервью Заворотнюк

В Москве у актрисы есть квартира размером в 190 квадратных метров возле "Мосфильма", но там она почти не жила.

Сообщается, что Заворотнюк также имеет загородный особняк в поселке Крешино - трехэтажный дом в 900 квадратных метров. Там она проживала вместе с матерью, мужем Петром Чернышевым и дочкой Милой.

У Заворотнюк нашли элитную недвижимость в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне стало известно о неутешительном прогнозе для Заворотнюк - опухоль актрисы оказалась неоперабельна, ее будут поддерживать исключительно медикаментами.

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