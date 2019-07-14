У Медведчука оскандалились с концертом Тины Кароль на Донбассе: что произошло

В Бахмуте Донецкой области людям раздавали листовки с приглашением на концерт певиц Тины Кароль, Натальи Могилевской и шоумена Дяди Жоры.

Они якобы должны вечером 14 июля на центральной площади выступить на мероприятии кандидата в нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Федора Христенко, передает "24 канал".

На этом же округе от "Оппозиционного блока" баллотируется бывший "регионал" Дмитрий Рева, который является сыном мэра Бахмута Алексея Ревы.

В свою очередь пресс-служба Тины Кароль уже успела опровергнуть участие в агитационном концерте. "Ее имя на агитационных листовках появилось без согласия певицы. Выступление Тины Кароль в Бахмуте не состоится", - заявил PR-менеджер певицы Павел Орлов.

Как сообщал OBOZREVATEL, канал Медведчука перед выборами хотел показать фильм с Путиным о войне в Украине, к которой, согласно сценарию, Россия якобы не причастна.

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