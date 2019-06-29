"Трансгендеры тоже рассматриваются": Алибасов объявил о неожиданном решении

Продюсер музыкальной группы "На-На" Бари Алибасов после скандальной истории с отравлением жидкостью "Крот" предложил трансгендерам пройти кастинг в музыкальный коллектив.

Как сообщает российский "Пятый канал", обновление состава группы требуется для постановки нового международного авангардного шоу.

"Приоритет будет отдаваться творческим личностям, имеющим в своем активе очень смелые и авангардные идеи, которые они готовы воплощать в жизнь", – рассказал Алибасов.

Фото: kp.ru

По его словам, в качестве кандидатов будут рассматриваться участники от 20 до 25 лет ростом не ниже 178 сантиметров. Состав группы "На-На" планируется оставить мужским, но трансгендеры в качестве кандидатов тоже рассматриваются.

"В качестве кандидатов также будут рассматриваться и трансгендеры – дамы, сменившие пол и примкнувшие к сильной половине человечества", – подчеркнул он, пояснив, что оставить заявку можно на сайте группы.

Бари Алибасов GLOBAL LOOK press

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