"Трансгендеры тоже рассматриваются": Алибасов объявил о неожиданном решении

Продюсер музыкальной группы "На-На" Бари Алибасов после скандальной истории с отравлением жидкостью "Крот" предложил трансгендерам пройти кастинг в музыкальный коллектив.
Как сообщает российский "Пятый канал", обновление состава группы требуется для постановки нового международного авангардного шоу.
"Приоритет будет отдаваться творческим личностям, имеющим в своем активе очень смелые и авангардные идеи, которые они готовы воплощать в жизнь", – рассказал Алибасов.
Фото: kp.ru
По его словам, в качестве кандидатов будут рассматриваться участники от 20 до 25 лет ростом не ниже 178 сантиметров. Состав группы "На-На" планируется оставить мужским, но трансгендеры в качестве кандидатов тоже рассматриваются.
"В качестве кандидатов также будут рассматриваться и трансгендеры – дамы, сменившие пол и примкнувшие к сильной половине человечества", – подчеркнул он, пояснив, что оставить заявку можно на сайте группы.
Бари Алибасов
GLOBAL LOOK press
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 июня российский продюсер Бари Алибасов отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве.
В СМИ 5 июня появилась информация, что Алибасов умер в институте имени Склифосовского в Москве, однако позже ее опровергли.
Продюсер якобы нуждается в операции на желудке, но пока хирургическое вмешательство невозможно.
Алибасов-младший рассказал, что ожоги не заживают, а это серьезно усложняет ситуацию.
Тем временем, сестра продюсера заявила, что его отравил намеренно кто-то из членов семьи его жены.
Алибасов-младший заявил, что на истории с отравлением отца заработал около 26 миллионов рублей.
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