"Тебе же муж изменяет!" Ани Лорак распалила фанатов новым фото

Украинская певица Ани Лорак, которая до сих пор не прокомментировала скандал с изменой супруга Мурата, вызвала бурную реакцию фанатов.

Звезда опубликовала в своем Instagram новое фото, под которым и развернулось обсуждение.

Снимок Ани Лорак оставила без подписи.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 19 Авг 2018 в 8:02 PDT

"Муж на нее хр*н забил! Он развлекается с молодой красоткой"; "Тебе же муж изменяет"; "Смотрю и думаю... Как можно изменить такой куколке? Красотка, умница, замечательная мама! Как с другой планеты... Нереальная! Каролина простите конечно, но муж ваш - д*бил полный"; "Каролина, почти каждая женщина сегодня проходит испытание разводом и у каждой своя печальная история. Поэтому никого не слушайте, а поступайте по велению своего сердца. И Бог вам в советчики"; "Турки изменяют всем по природе своей. И звезда она или нет - значение не имеет", - пишут пользователи.

Напомним, в конце июля в сети опубликовали видео, на котором запечатлен супруг украинской певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу в компании эффектной киевлянки. Пара провела вечер в киевском караоке-клубе, не стесняясь нежностей и не скрывая близких отношений, а после совместно покинула заведение.

Как ранее писал OBOZREVATEL, поклонники Лорак устроили жесткую травлю киевлянке, с которой недавно был уличен в измене муж артистки. Сама же Ани Лорак скандальный инцидент до сих пор не прокомментировала.