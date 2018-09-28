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"Танці з зірками": финалистка прошлого сезона снова выйдет на паркет

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Финалистка прошлого сезона телешоу "Танці з зірками" снова выйдет на паркет проекта во время шестого прямого эфира в воскресенье, 30 сентября.

В этот раз компанию ведущему шоу Юрию Горбунову на звездном балконе составит солистка дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева, пишет Viva.

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Отмечается, что певица будет не только встречать участников на балконе, а также выступит в качестве приглашенной звезды вместе с MONATIK под популярную песню "Глубоко".

Шестой выпуск пройдет под темой "Танцы с детьми". Пары будут выступать с самыми талантливыми маленькими танцорами страны.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, участница шоу "Танці з зірками", украинская певица и телеведущая боливийского происхождения Мишель Андраде со слезами на глазах рассказала о тяжелой ситуации в семье.

Читайте все новости по теме "Танцы со звездами" на OBOZREVATEL.

Тема
Танцы со звездами
Персоны
Надя ДорофееваMONATIK
Место
УкраинаКиев
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