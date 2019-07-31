Стало известно, сколько зарабатывают топовые российские комики

Самые популярные резиденты российского Comedy Club зарабатывают миллионные гонорары в год.

Журнал Forbes оценил состояние комиков в своем рейтинге "40 до 40" самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта.

Рейтинг возглавил 40-летний Павел Воля (№19 в общем списке звезда). Уточняется, что годовой доход его составил 2,5 миллиона долларов, а количество подписчиков в его личном Instagram-аккаунте равняется 12,6 миллиона человек. Гонорар за съемки в одной передаче "Камеди" составляет примерно 1 млн руб. Воля участвует и в других проектах от "Камеди Продакшн", хотя там цифры скромнее.

Павел Воля instagram /pavelvolyaofficia

Зато в Instagram на него подписано 12,6 млн человек. По образованию Воля – учитель русского языка и литературы. Был капитаном команды КВН, озвучивал популярное в 00-х шоу "Масяня". Является одним из акционеров Comedy Club Produсtion.

Павел Воля записал несколько музыкальных альбомов, снялся в фильмах, а в 2014 году впервые устроил сольный гастрольный тур – "Большой Stand up" по городам России. Также он является лицом рекламной кампании сухариков "ХрусTeam".

Павел Воля instagram /pavelvolyaofficia

На втором месте расположен Михаил Галустян (№22 в общем списке). Годовой доход оценивается в 2,2 млн долларов. Имеет 10,1 млн подписчика в Instagram. 39-летний комик играл в команде КВН "Утомленные солнцем". По приглашению Гарика Мартиросяна в 2006 году стал постоянным участником проекта "Наша Russia". Также снимался в фильмах: "Самый лучший фильм", "Гитлер капут!" (2008), "Наша Russia. Яйца судьбы" (2010).

Михаил Галустян в лагере Артек instagram /m_galustyan

В 2018 году заключил три больших рекламных контракта: с магазином Citilink, брендом Old Spice и сетью ресторанов "Тануки". Часто дает концерты с другом и коллегой по Comedy Club Александром Реввой. Гастрольная деятельность принесла Галустяну около $1 млн.

Галустян на отдыхе instagram /m_galustyan

Третье место занял Гарик Харламов (24 в общем списке). Доход 38-летнего юмориста оценивается в $2,1 млн. Он имеет в Instagram 5,9 млн подписчиков. Был фронтменом команд КВН "Сборная Москвы МАМИ" и "Незолотая молодежь" (Москва), выступал в Высшей лиге КВН. Участвовал в съемках 32 фильмов, и был сопродюсером трех частей франшизы "Самый лучший фильм".

Харламов и Эрик Робертс instagram /garikkharlamov

В 2019 году стал лицом кампании Nutella, также рекламировал Lay's. В начале 2019 года стал амбассадором казино в Сочи.

На четвертом месте Семен Слепаков (28 в общем списке). Заработок 39-летнего комика и артиста составляет $1,8 млн. Имеет 1,2 млн подписчиков в Instagram.

Семен Слепаков в смокинге instagram /slepakovsemyon/

Бывший капитан команды КВН "Сборная Пятигорска" (2000–2006), которая в 2004 году выиграла финал Высшей лиги. В 2006 году стал сопродюсером скетчкома "Наша Russia" на ТНТ. Также был продюсером сериалов "Универ", "Интерны", "Универ. Новая общага". Выступает как автор с юмористическими песнями, высмеивая российских звезд и власть.

Стал сценаристом и продюсером сериала "Домашний арест", посвященного теме борьбы с коррупцией. Сотрудничает с авторскими коллективами спецпроектов "Первого канала" и ТНТ, а также является совладельцем продюсерской компании Art.

Семен Слепаков instagram /slepakovsemyon

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