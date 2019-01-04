Спела ''Щедрик'' на украинском языке и покорила мир: британская певица рассказала, как это вышло

Украинская колядка "Щедрик" в исполнении британской певицы грузинского происхождения Кэти Мелуа (Katie Melua) вместе с хором является одним из лучших вариантов на сегодняшний день.

Артистка рассказала, как она с командой начала петь на украинском языке, передает "То є Львів" (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Мелуа с хором исполнила "Щедрик" в эфире телеканала ВВС еще в 2016 году и записала альбом под названием "In winter" ("Зимой").

"Я пришла к выводу, что нам стоит спеть на украинском, а не на английском. Мы начали поиски помощников, которые помогли бы нам освоить идеальную произношение и неожиданно выяснили, что жена руководителя хора – украинка. Она согласилась помочь и пришла в студию, чтобы проконсультировать исполнителей на предмет произношения", – рассказала певица о записи альбома.

По ее словам, петь произведение на языке оригинала является правильным решением. "К тому же украинский язык относится к восточнославянским языкам и близок к российскому, который получил широкое распространение в Грузии", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский музыкант Олег Скрипка в декабре 2018 года презентовал новый ремикс на “Щедрик”, созданный в коллаборации с композитором Андреем Бакуном.