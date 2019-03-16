Смерть Началовой: выяснилась причина запущенной болезни певицы

Певица Юлия Началова поздно обратилась в больницу, так как полагала, что ее здоровью ничего не грозит.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник из близкого окружения артистки.

"Юлия не ожидала таких серьезных последствий, когда поранила ногу. Она была уверена, что ничего серьезного, поэтому поздно обратилась к врачам", — пояснил он.

Юля Началова ушла из жизни в окружении семьи и близких. Они находились с ней в больнице до последнего. Сердце артистки остановилось в 18:20.

Юлия Началова

Смерть наступила после операции — врачи решили ампутировать ногу. В то же время отец Началовой сообщил, что предварительно девушка умерла из-за абсцесса – гнойного воспаления тканей.

Юлия Началова

Так, певица Началова последнее время пребывала в крайне тяжелом состоянии. В начале марта стало известно о ее плохом самочувствии, а уже 11 числа Юлия была госпитализирована в реанимацию с критически высоким уровнем сахара в крови. Вместе с этим возникли и другие осложнения, среди которых пневмония, сепсис и гангрена.

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