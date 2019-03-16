Смерть Началовой: выяснилась причина запущенной болезни певицы

Певица Юлия Началова поздно обратилась в больницу, так как полагала, что ее здоровью ничего не грозит.
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник из близкого окружения артистки.
"Юлия не ожидала таких серьезных последствий, когда поранила ногу. Она была уверена, что ничего серьезного, поэтому поздно обратилась к врачам", — пояснил он.
Юля Началова ушла из жизни в окружении семьи и близких. Они находились с ней в больнице до последнего. Сердце артистки остановилось в 18:20.
Юлия Началова
Смерть наступила после операции — врачи решили ампутировать ногу. В то же время отец Началовой сообщил, что предварительно девушка умерла из-за абсцесса – гнойного воспаления тканей.
Юлия Началова
Так, певица Началова последнее время пребывала в крайне тяжелом состоянии. В начале марта стало известно о ее плохом самочувствии, а уже 11 числа Юлия была госпитализирована в реанимацию с критически высоким уровнем сахара в крови. Вместе с этим возникли и другие осложнения, среди которых пневмония, сепсис и гангрена.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Спустя некоторое время Юлию были вынуждены подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, начался отек. Еще тогда близкие и менеджеры певицы не сообщали деталей о состоянии звезды, и даже всячески пытались отрицать трагедию.
После того, как СМИ сообщили, что у певицы начали отказывать внутренние органы, в частности, почки, ее ввели в состояние медикаментозной комы. Собственно, в сознание она так и не приходила.
По словам отца певицы, они с матерью хоть и были рядом в больнице, но так и не успели проститься с Юлией.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!