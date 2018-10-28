Скончалась легендарная советская актриса и лучшая ведущая России

Актриса театра и кино, телеведущая Марина Ливанова умерла на 67 году жизни в Москве.
Об этом ТАСС сообщили друзья артистки. По их словам, Ливанова несколько лет тяжело болела. Она скончалась утром 28 октября.
Ливанова снималась в фильмах "Аляска Кид", "Враг народа — Бухарин", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", "Принцесса на горошине".
Марина Ливанова — одна из основателей и первых ведущих нижегородского "Радио Рандеву". В 1997 году ее признали лучшей ведущей России.
Марина Ливанова
Экспресс-газета
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