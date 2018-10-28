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Скончалась легендарная советская актриса и лучшая ведущая России

16.1тЧитать материал на украинском

Актриса театра и кино, телеведущая Марина Ливанова умерла на 67 году жизни в Москве.

Об этом ТАСС сообщили друзья артистки. По их словам, Ливанова несколько лет тяжело болела. Она скончалась утром 28 октября.

Ливанова снималась в фильмах "Аляска Кид", "Враг народа — Бухарин", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", "Принцесса на горошине".

Новости
В России умерла известная актриса

Марина Ливанова — одна из основателей и первых ведущих нижегородского "Радио Рандеву". В 1997 году ее признали лучшей ведущей России.

Скончалась легендарная советская актриса и лучшая ведущая России

Марина Ливанова

Экспресс-газета

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России после продолжительной болезни умер актер Николай Караченцев.

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