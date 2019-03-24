Скандал из-за трусов: звезда "Универа" сделала признание о Собчак

Российская актриса и экс-депутат Госдумы РФ Мария Кожевникова почти 10 лет не общается с журналисткой и ведущей Ксенией Собчак.

Как пояснила Кожевникова в эфире одного из российских телеканалов, она до сих пор не смогла простить Собчак инцидент, который произошел во время выдвижения в депутаты в 2011 году.

Тогда журналистка опубликовала в сети неприличное фото актрисы. На фотографии Кожевникова была изображена в коротком платье, из-под которого виднелось нижнее белье. В подписи к публикации Собчак в нецензурной форме предположила, чем актриса "заработала" на место в Госдуме.

"Когда она узнала, что я стала депутатом Государственной думы, она нашла эту фотографию — хотя у нее таких снимков гораздо больше. На этом снимке было достаточно короткое платье, это была сцена, и журналист снимал снизу. И получилось так, что, так как платье короткое, трусы были видны… Она писала мне матерные сообщения, что тем местом, которое здесь видно, я попала в Государственную думу", — пожаловалась Кожевникова.

"Через какое-то время она подошла ко мне и сказала: "Мария, кто старое помянет, тому глаз вон", я ответила, что знаю продолжение — кто забудет, тому оба, поэтому нет", — рассказала актриса, добавив, что с того времени даже не здоровается с Собчак.

Мария Кожевникова и Ксения Собчак

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поразила интимным рассказом о личной беседе с телезвездой и журналисткой Ксенией Собчак, с которой пребывает в ссоре много лет.

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