Самая молодая миллиардерша мира кардинально сменила имидж: фото красотки до и после

Модель и предприниматель Кайли Дженнер - младшая сестра Ким Кардашьян — обрезала волосы и перекрасила их в блонд, благодаря чему девушку сначала даже не узнали фанаты.
Фотографии с новым цветом волос девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Поклонники с восторгом отреагировали на новую внешность Дженнер. "Я одержима этим луком!" — написала одна из подписчиц в комментариях.
"Оставайся блондинкой!", "Невероятно красивая", — рекомендовали другие.
Ранее Кайли выглядела так:
Кайли Дженнер станет самой молодой миллиардершей в мире, заработавшей состояние самостоятельно. 11 июля издание Forbes рассказало на своем сайте, что девушка, которой в августе исполнился 21 год, основала собственный бренд косметических средств в 2016 году и к настоящему времени заработала $900 млн.
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