Самая молодая миллиардерша мира кардинально сменила имидж: фото красотки до и после

Модель и предприниматель Кайли Дженнер - младшая сестра Ким Кардашьян — обрезала волосы и перекрасила их в блонд, благодаря чему девушку сначала даже не узнали фанаты.

Фотографии с новым цветом волос девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 17 Сер 2018 р. о 10:39 PDT

Поклонники с восторгом отреагировали на новую внешность Дженнер. "Я одержима этим луком!" — написала одна из подписчиц в комментариях.

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 17 Сер 2018 р. о 10:39 PDT

"Оставайся блондинкой!", "Невероятно красивая", — рекомендовали другие.

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 17 Сер 2018 р. о 10:38 PDT

Ранее Кайли выглядела так:

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 8 Сер 2018 р. о 12:56 PDT

caught by @sashasamsonova Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 22 Лип 2018 р. о 8:31 PDT

Кайли Дженнер станет самой молодой миллиардершей в мире, заработавшей состояние самостоятельно. 11 июля издание Forbes рассказало на своем сайте, что девушка, которой в августе исполнился 21 год, основала собственный бренд косметических средств в 2016 году и к настоящему времени заработала $900 млн.

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