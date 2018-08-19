МоваЯзык
Регистрация
СпортLady

Самая молодая миллиардерша мира кардинально сменила имидж: фото красотки до и после

4.6тЧитать новость на украинском

Модель и предприниматель Кайли Дженнер - младшая сестра Ким Кардашьян — обрезала волосы и перекрасила их в блонд, благодаря чему девушку сначала даже не узнали фанаты.

Фотографии с новым цветом волос девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Поклонники с восторгом отреагировали на новую внешность Дженнер. "Я одержима этим луком!" — написала одна из подписчиц в комментариях.

Новости
"Хочу соски, как у сестры Кардашьян": все о главных трендах пластической хирургии

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

"Оставайся блондинкой!", "Невероятно красивая", — рекомендовали другие.

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Ранее Кайли выглядела так:

caught by @sashasamsonova

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Кайли Дженнер станет самой молодой миллиардершей в мире, заработавшей состояние самостоятельно. 11 июля издание Forbes рассказало на своем сайте, что девушка, которой в августе исполнился 21 год, основала собственный бренд косметических средств в 2016 году и к настоящему времени заработала $900 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22-летняя сестра знаменитых светских львиц Ким Кардашьян и Кайли Дженнер, американская супермодель Кендалл Дженнер снялась обнаженной для обложки популярного глянца.

Персона
Кайли Дженнер
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
2
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги