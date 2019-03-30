С Maruv произошло ЧП в "Борисполе"

Победительница Национального отбора на Евровидение-2019 MARUV (Анна Корсун), которая отказалась представлять Украину, стала жертвой воров в аэропорту "Борисполь".
Об этом она рассказала поклонникам в своем сторис в Instagram, уточнив, что из багажа вытащили бижутерию и распотрошили чемодан.
MARUV (Анна Корсун)
"Если вы собираетесь вылетать из "Борисполя", и особенно МАУ, тщательно пакуйте свой багаж, потому что рискуете быть взломанными и ограбленными, как я. У меня не было ничего ценного, но ребята подумали на бижутерии, что это бриллианты, золото и серебро", – пожаловалась она.
Корсун уточнила, что из сумки просто повытаскивали все украшения. Она посоветовала хорошо паковать багаж и не класть туда ничего ценного.
"А компании МАУ и работникам аэропорта "Борисполь" большой привет. Всего вам самого "наилучшего", и пусть вам живется долго и счастливо. Если вдруг с вами такое произошло, не забудьте сохранить багажную бирку, потому что без нее вы не сможете ничего выяснить, доказать или хоть как-то разобраться в ситуации", – отметила певица.
Как сообщал OBOZREVATEL:
После победы в Нацотборе на Евровидение MARUV не подписала контракт. Вокруг нее разгорелся скандал с гастролями в стране-агрессоре.
Член наблюдательного совета "Суспільного" Виктор Таран озвучил конкретные пункты договора, по которым не пришли к согласию стороны.
Свое мнение по окончанию переговоров написала в Facebook и MARUV, заявив, что причиной отказа стали другие условия, а не гастроли.
27 мрата стало известно, что Корсун поехала в Россию.
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