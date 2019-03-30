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С Maruv произошло ЧП в "Борисполе"

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Победительница Национального отбора на Евровидение-2019 MARUV (Анна Корсун), которая отказалась представлять Украину, стала жертвой воров в аэропорту "Борисполь".

Об этом она рассказала поклонникам в своем сторис в Instagram, уточнив, что из багажа вытащили бижутерию и распотрошили чемодан.

MARUV (Анна Корсун)

MARUV (Анна Корсун)

instagram

"Если вы собираетесь вылетать из "Борисполя", и особенно МАУ, тщательно пакуйте свой багаж, потому что рискуете быть взломанными и ограбленными, как я. У меня не было ничего ценного, но ребята подумали на бижутерии, что это бриллианты, золото и серебро", – пожаловалась она.

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С Maruv произошло ЧП в "Борисполе"

Корсун уточнила, что из сумки просто повытаскивали все украшения. Она посоветовала хорошо паковать багаж и не класть туда ничего ценного.

"А компании МАУ и работникам аэропорта "Борисполь" большой привет. Всего вам самого "наилучшего", и пусть вам живется долго и счастливо. Если вдруг с вами такое произошло, не забудьте сохранить багажную бирку, потому что без нее вы не сможете ничего выяснить, доказать или хоть как-то разобраться в ситуации", – отметила певица.

С Maruv произошло ЧП в "Борисполе"

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
MARUV
Место
УкраинаБорисполь
Теги
аэропорт Бориспольграбеж
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