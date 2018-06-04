В ДТП разбился лидер популярной российской группы

Фронтмен российской поп-группы "Градусы" Роман Пашков попал в аварию.

Об этом артист сообщил лично, опубликовав на своей странице в Instagram фотографии с перебинтованной головой и рукой, а также с разбитым автомобилем.

По словам музыканта, ЧП произошло перед вылетом в Турцию, где должен был пройти концерт группы.

"Вызвал я, значит, такси и поехал в аэропорт. Но не доехал!" - сообщил Пашков, отметив, что концерт пришлось отменить.

"Со мной все в порядке. В принципе, оказалось все проще, чем я думал. Лишился только самой любимой части своих волос", — сказал он, показав на видео рану на голове.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в России попал в ДТП известный голливудский актер Джонни Депп.