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В ДТП разбился лидер популярной российской группы

11.3тЧитать новость на украинском

Фронтмен российской поп-группы "Градусы" Роман Пашков попал в аварию.

Об этом артист сообщил лично, опубликовав на своей странице в Instagram фотографии с перебинтованной головой и рукой, а также с разбитым автомобилем.

По словам музыканта, ЧП произошло перед вылетом в Турцию, где должен был пройти концерт группы.

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"Вызвал я, значит, такси и поехал в аэропорт. Но не доехал!" - сообщил Пашков, отметив, что концерт пришлось отменить.

"Со мной все в порядке. В принципе, оказалось все проще, чем я думал. Лишился только самой любимой части своих волос", — сказал он, показав на видео рану на голове.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в России попал в ДТП известный голливудский актер Джонни Депп.

Место
Россия
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