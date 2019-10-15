"Мне удобнее на русском": в КВН показали первую пародию на Зеленского

В российском КВН начали пародировать президента Украины Владимира Зеленского, который много лет назад принимал участие в юмористическом шоу.

Соответствующую сцену разыграла сборная "Татнефть" 12 октября, выпустив на сцену участника в образе украинского лидера (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Дякую-дякую. Или вам удобнее, если я буду говорить на русском? Мне удобнее. Мне хотелось бы обратиться к старому знакомому. Здравствуй, Миша (Галустян). Помнишь, ты меня в 2001 году в КВН обыграл? А я помнил все это время. Знаешь, я в сериале играл президента и стал президентом. А ты играл охранника, бомжа, панду... Честно говоря, я так и не понял, какая у тебя мечта", – сказал артист голосом Зеленского.

"Татнефть" на КВН пародировала Зеленского Кадр из видео

"Президент Украины" также заявил, что все обсуждают его бездействие в отношение России за первые месяцы правления.

"После моего разговора с президентом США, ему собираются объявить импичмент. Как еще я себя должен был проявить?! Отдельная благодарность организации, которая объединяет Россию и Украину. Нет! (Не КВН) Я про "Белорусские авиалинии", – добавил юморист.

Участник команды "Татнефть" в образе Зеленского Кадр из видео

От своего лица, но все еще голосом Зеленского, он заявил, что хочет, чтобы КВНщики двух стран вновь начали выступать на одной сцене.

"Только для этого нужно, чтобы возобновилась дружба между нашими странами. К сожалению, это сейчас говорит не настоящий Зеленский, но кто-то же должен начать", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятом сезоне юмористической программы "Лига смеха" команда "Днепр" сделала острую пародию на Зеленского и актера Станислава Боклана.

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