''Майдан зарубить на корню'': что умерший Карцев говорил об Украине и России

2 октября в России умер известный актер и сатирик, народный артист РФ Роман Карцев.

По словам коллег, причиной смерти стал микроинсульт. Карцев родился в Одессе, но уже много лет назад переехал в Москву. При этом он не забывал об Украине, часто возвращался на родину и общался с журналистами на острые политические темы.

"Болит сердце за Украину"

Конечно, я переживаю. Это моя родина, очень жаль, что такой ужас творится. И непонятно, как будет дальше. У меня болит сердце не только за Одессу, но и за Украину. Я объездил эти места по многу раз, прекрасно знаю Львов, Черновцы, Ивано-Франковск. В Киеве был раз двадцать. Хочется, чтобы это все скорее закончилось и люди смогли спокойно жить и работать. Народ у вас гостеприимный и юмор хорошо понимает.

kino-teatr.ru

"Путина не слушаю"

Политики все врут, это их профессия. Если он не соврет – его выгонят. Путина не слушаю, но думаю, что все врут. Вся политика во всем мире построена на вранье. Они даже если хотят говорить правду, то все равно врут. Так что с этим все понятно и ясно. Какие-то группы людей все это организовывают и науськивают друг на друга. Политика – грязное дело. Поэтому ни одному политику не верю.

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kino-teatr.ru

"Все началось с Януковича"

Это ужас. Это развалившаяся власть. Я считаю, что все началось с Януковича. Он должен был на корню зарубить Майдан. Потом присоединились бандиты, фашисты. Это же нелюди, убийцы. Им все равно, кого добивать. Они раненых добивали в Одессе.

"Цензура сегодня дичайшая"

Цензура же нынче на телевидении куда сильнее, чем была. Там говорят: "Читайте все, что хотите". Они все записывают, а после вырезают. Например, пригласили меня в программу "Юмор-FM", прочитал 12-минутный монолог о Чаплине. В итоге осталось 2 минуты. Сейчас цензура дичайшая!

"Да никогда мы не будем воевать с Америкой"

Это все нагнетается очень сильно, врага ищут — Америку нашли! Да никогда мы не будем воевать с Америкой! Никогда в жизни! Сколько себя помню, ощущение войны с Америкой нагнеталось всегда. Когда я шел в первый класс в Одессе, повсюду висели плакаты: "Кровавый Тито", "Дядюшка Сэм". 1946 год, только что закончили воевать — вместе же с Америкой вое­вали, — и тут опять плакаты пошли!

Кадр из фильма "Мастер и Маргарита"

kino-teatr.ru

Я думаю, все понимают, что это делается специально, чтобы как-то народ мобилизовать, чтобы он не расшатывался. Да, мол, есть такой враг, есть НАТО. Это делается политически для объединения нации — я так считаю. По сути, единственный вариант, чтобы сплотить людей в стране.

24smi.org Карцев с семьей

24smi.org В фильме "Улыбка Бога, или Чисто одесская история"

А вот один из самых знаменитых монологов Карцева, в котором он говорит о "величии" советского человека. В наши дни его назвали пророческим.

Как cообщал OBOZREVATEL, 1 октября стало известно о смерти знаменитого шансонье Шарля Азнавура.