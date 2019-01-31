''Путин комичнее'': Галкин ответил обиженной Ахеджаковой

Российский комик и шоумен Максим Галкин ответил на заявления оскорбленной его недавним выступлением российской актрисы Лии Ахаджаковой.

Он заверил, что не ставил перед собой цель оскорбить или унизить кого-либо. Такое заявление появилось в Instagram супруга Аллы Пугачевой.

"Уважаемая Лия Меджидовна, спасибо, что не отказываете мне в таланте, но не лишайте меня права на свободу слова и самовыражения, за что Вы же сами много лет боретесь. Я в меру своих способностей иронизирую над явлениями и отношениями в политике, эстраде и телевидении. Занимаюсь я и политической сатирой, а соответственно Вы как давний непримиримый борец с режимом - желанный участник моих пародий, тем более Ваша яркая манера талантливой актрисы позволяет это делать интересно и узнаваемо. Конечно, пародии присущ гротеск и Вы в жизни говорите несколько по-другому, весомее и серьезнее, но и Путин в моем изображении гораздо комичнее, чем оригинал", – сказал он.

Cosmopolitan Лия Ахеджакова и Максим Галкин

При этом Галкин акцентировал внимание на том, что о время этого выступления Ахеджакова как раз находилась в зале.

"Я не имел никакого намерения спекулировать на Вашем имени, а хотел исключительно порадовать Вас и Ваших коллег", – заверил комик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лия Ахеджакова негативно высказалась по поводу шуток Галкина в ее сторону. Шоумен показал номер, в котором высмеял политические взгляды актрисы.

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