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3 января • обновлено в 00:07
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"Путин - главное разочарование": российский музыкант назвал расставание с украинцами мучительным

3.4т
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Главным событием прошедших десяти лет для России и для ее населения был разрыв с Украиной.

Такое заявление сделал российский музыкант, лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев. По его словам, "это самая мучительная, самая обсуждаемая тема", передает "Крым.Реалии".

"Она затмевает все остальное – и допинговый скандал, и сочинскую Олимпиаду, и прочее. Потому что это действительно и репутационный, и экономический, и политический удар, который наша страна будет переживать еще долгие десятилетия, скорее всего", – сказал музыкант.

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Алексей Кортнев

Алексей Кортнев

Peoples.ru

Главным разочарованием для россиян при этом он назвал президента страны Владимира Путина.

"Потому что еще десять лет назад, наверное, у многих, особенно у поклонников его, были надежды на то, что наша страна будет все-таки экономически и политически как-то развиваться. Что мы придем к 2020 году с другими результатами, конечно. А сейчас мы наблюдаем экономику в развале, испорченные напрочь отношения со всем цивилизованным миром. И, конечно, автор всего этого – президент нашей страны. Думаю, возможно, многие со мной не согласятся, но для меня, моего круга, конечно, главное разочарование – это В. В. Путин", – пояснил Кортнев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кортнев заявил, что изменил свои взгляды на аннексию Крыма. Сначала он одобрял кражу Крыма, но затем неоднократно посетил Украину и его мнение стало кардинально другим.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Алексей Кортнев
Место
Россия
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