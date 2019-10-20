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20 октября • обновлено в 23:17
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"Приставил к лопаткам нож": известную советскую актрису чуть не изнасиловали

1.7т Читать материал на украинском

Знаменитая российская актриса и телеведущая Яна Поплавская, сыгравшая роль Красной Шапочки в одноименном советском фильме, рассказала ужасную историю, которая с ней произошла в поезде.

О страшном случае в плацкартном вагоне, актриса решилась рассказать в эфире программы "Звезды сошлись" на канале НТВ, заявив, что ее хотел изнасиловать попутчик.

Яна Поплавская

Яна Поплавская

kulturologia.ru

Как пояснила Поплавская, жуткий инцидент произошел еще в юности, когда в вагоне поезда к ней начал приставать сосед.

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В какой-то момент девушка поняла, что он приставил к ее лопаткам нож и может убить, если она дернется. Тогда актриса попросила у мужчины закурить и стала с ним разговаривать, рассказывать, что у нее маленький ребенок. Мужчина продолжил приговаривать: "Ты такая смелая, мышь".

К счастью, Поплавской удалось уговорить мужчину отпустить ее, после чего она свернулась у себя на полке и не могла уснуть.

"Ни один человек в поезде мне не посочувствовал. Мне никто не поверил. Все подумали, что я напилась", – добавила она.

"Приставил к лопаткам нож": известную советскую актрису чуть не изнасиловали

"АиФ"

"Приставил к лопаткам нож": известную советскую актрису чуть не изнасиловали

womanhit.ru

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, рассказ голливудской актрисы Деми Мур о том, что мать позволила незнакомцу ее изнасиловать в 15 лет за деньги, потрясла общественность.

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Место
Россия
Теги
актриса изнасилование СССР
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