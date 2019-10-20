"Приставил к лопаткам нож": известную советскую актрису чуть не изнасиловали

Знаменитая российская актриса и телеведущая Яна Поплавская, сыгравшая роль Красной Шапочки в одноименном советском фильме, рассказала ужасную историю, которая с ней произошла в поезде.
О страшном случае в плацкартном вагоне, актриса решилась рассказать в эфире программы "Звезды сошлись" на канале НТВ, заявив, что ее хотел изнасиловать попутчик.
Яна Поплавская
kulturologia.ru
Как пояснила Поплавская, жуткий инцидент произошел еще в юности, когда в вагоне поезда к ней начал приставать сосед.
В какой-то момент девушка поняла, что он приставил к ее лопаткам нож и может убить, если она дернется. Тогда актриса попросила у мужчины закурить и стала с ним разговаривать, рассказывать, что у нее маленький ребенок. Мужчина продолжил приговаривать: "Ты такая смелая, мышь".
К счастью, Поплавской удалось уговорить мужчину отпустить ее, после чего она свернулась у себя на полке и не могла уснуть.
"Ни один человек в поезде мне не посочувствовал. Мне никто не поверил. Все подумали, что я напилась", – добавила она.
"АиФ"
womanhit.ru
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, рассказ голливудской актрисы Деми Мур о том, что мать позволила незнакомцу ее изнасиловать в 15 лет за деньги, потрясла общественность.
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