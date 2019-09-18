Пришла в себя: появились обнадеживающие данные о состоянии Заворотнюк

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая лежит в одной из клиник Москвы, пришла в себя и дышит самостоятельно.
Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на источники в медицинских кругах, подчеркивая, что доподлинная информация о здоровье звезды все еще держится под секретом.
"Новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк точно обрадует всех сопереживающих актрисе. Актриса находится в сознании и дышит самостоятельно. Меж тем, родные звезды сериала "Моя прекрасная няня" по-прежнему хранят молчание", – сказано в сообщении.
Также уточняется, что других подробностей узнать пока не представляется возможным, так как в палату Анастасии не пускают никого, кроме близких родственников.
Анастасия Заворотнюк
instagram/a_zavorotnyuk
Отметим, ранее стало известно, что Заворотнюк взяли под охрану в больнице из-за назойливого внимания журналистов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что артистка отменила спектакли в театре и перестала появляться на светских мероприятиях.
Соседи рассказали о шокирующем внешнем виде актрисы и сообщили о ее госпитализации.
Позже стало известно, что Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По данным СМИ, ее ввели в медикаментозную кому.
На фоне болезни у нее развился частичный паралич правой части тела.
Нейрохирург Вячеслав Рак прокомментировал информацию о том, что актрису могли отключить от интенсивной терапии.
Позже СМИ сообщили, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
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