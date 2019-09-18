Пришла в себя: появились обнадеживающие данные о состоянии Заворотнюк

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая лежит в одной из клиник Москвы, пришла в себя и дышит самостоятельно.

Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на источники в медицинских кругах, подчеркивая, что доподлинная информация о здоровье звезды все еще держится под секретом.

"Новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк точно обрадует всех сопереживающих актрисе. Актриса находится в сознании и дышит самостоятельно. Меж тем, родные звезды сериала "Моя прекрасная няня" по-прежнему хранят молчание", – сказано в сообщении.

Также уточняется, что других подробностей узнать пока не представляется возможным, так как в палату Анастасии не пускают никого, кроме близких родственников.

Анастасия Заворотнюк instagram/a_zavorotnyuk

Отметим, ранее стало известно, что Заворотнюк взяли под охрану в больнице из-за назойливого внимания журналистов.

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