Главная Новости
18 сентября • обновлено в 20:48
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Новости шоу-бизнеса

Пришла в себя: появились обнадеживающие данные о состоянии Заворотнюк

12.1т Читать материал на украинском

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая лежит в одной из клиник Москвы, пришла в себя и дышит самостоятельно.

Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на источники в медицинских кругах, подчеркивая, что доподлинная информация о здоровье звезды все еще держится под секретом.

"Новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк точно обрадует всех сопереживающих актрисе. Актриса находится в сознании и дышит самостоятельно. Меж тем, родные звезды сериала "Моя прекрасная няня" по-прежнему хранят молчание", – сказано в сообщении.

Новости
"Придет за 200 миллионов": СМИ раскрыли мошенника, наживающегося на Заворотнюк

Также уточняется, что других подробностей узнать пока не представляется возможным, так как в палату Анастасии не пускают никого, кроме близких родственников.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

instagram/a_zavorotnyuk

Отметим, ранее стало известно, что Заворотнюк взяли под охрану в больнице из-за назойливого внимания журналистов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия Москва
Теги
шоу-бизнес болезнь рак слухи
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
2
Смешно
1
Интересно
7
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
bruno jordano
bruno jordano
та нам пох
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения

ads pixel