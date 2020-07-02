Украинский музыкант, вокалист и автор текстов группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк заявил, что пятого президента Украины, лидера фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко судят за противодействие Москве.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Хлывнюк отметил, что судилище над пятым президентом происходит из-за его проукраинской позиции и выразил надежду, что украинцы это понимают.

"Мы же все, надеюсь, понимаем, что экс-президента судят за противодействие Москве", – говорится в сообщении.

Пользователи поддержали пост Хлывнюка в сети.

"У кого есть мозг, то понимает", "Конечно понимаем", "К сожалению не все. Иначе выбрали бы этот цирк", "К сожалению, не все понимают ... для многих Россия – бизнес и только бизнес. Для многих ничего не стоят жизни таких же людей как и они, защищающие Украину на востоке потому что их это не коснулось. Иногда для того, чтобы поняли надо, чтобы хорошо шандарахнуло минимум 122мм. Но "просто нужно перестать стрелять" вот и вся суть тех, кто не понимает, тех кому безразлично где и в какой стране и при каких обстоятельствах они "живут", друг ", – пишут в сети.

Напомним, что Порошенко подозревают в деле о якобы незаконном назначении первого заместителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Порошенко судят за противодействие Москве – Хлывнюк Facebook Андрея Хлывнюка

Порошенко судят за противодействие Москве – Хлывнюк Facebook Андрея Хлывнюка

Порошенко судят за противодействие Москве – Хлывнюк Facebook Андрея Хлывнюка

Порошенко судят за противодействие Москве – Хлывнюк Facebook Андрея Хлывнюка

Порошенко судят за противодействие Москве – Хлывнюк Facebook Андрея Хлывнюка

Как сообщал OBOZREVATEL, Печерский районный суд Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко на 8 июля.