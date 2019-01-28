Полуголая Волочкова возмутила сеть шпагатом на морозе

Российская прима-балерина Анастасия Волочкова, любительница опубликовать откровенные фотографии, вновь нарвалась на критику в сети.

На личной странице в Instagram артистка поделилась новым фото. Балерина показала "фирменный" шпагат в купальнике на крыльце заснеженного дома.

Пользователи бурно отреагировали на снимок, оставив десятки гневных комментариев. Многие отметили, что однообразность и пошлость Волочковой уже приелась.

Instagram Анастасии Волочковой

"Не продует?", "Пыталась вас раньше оправдать, но с вами действительно не все в порядке. Чем дальше, тем хуже", "Поза самки павиана", "Бройлерина", "Заело барышню на шпагатах", "Кормилицу не простуди!" – написали в комментариях.

Поклонники Волочковой отметили также, что ее непристойное поведение может негативно сказываться на воспитании дочери и отношениях с возлюбленным. "Неужели не стыдно перед дочерью?", "А любимому не надоело ноги раздвинутые фотографировать?" – написали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России раскрыли секрет откровенного шпагата Волочковой.

OBOZREVATEL также обнародовал фото топ-10 звезд, которые умеют садиться на шпагат не хуже Анастасии Волочковой.

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