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Полуголая Волочкова возмутила сеть шпагатом на морозе

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Российская прима-балерина Анастасия Волочкова, любительница опубликовать откровенные фотографии, вновь нарвалась на критику в сети.

На личной странице в Instagram артистка поделилась новым фото. Балерина показала "фирменный" шпагат в купальнике на крыльце заснеженного дома.

Пользователи бурно отреагировали на снимок, оставив десятки гневных комментариев. Многие отметили, что однообразность и пошлость Волочковой уже приелась.

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Полуголая Волочкова возмутила сеть шпагатом на морозе

Instagram Анастасии Волочковой

"Не продует?", "Пыталась вас раньше оправдать, но с вами действительно не все в порядке. Чем дальше, тем хуже", "Поза самки павиана", "Бройлерина", "Заело барышню на шпагатах", "Кормилицу не простуди!" – написали в комментариях.

Полуголая Волочкова возмутила сеть шпагатом на морозе
Полуголая Волочкова возмутила сеть шпагатом на морозе
Полуголая Волочкова возмутила сеть шпагатом на морозе
Полуголая Волочкова возмутила сеть шпагатом на морозе
Полуголая Волочкова возмутила сеть шпагатом на морозе
Полуголая Волочкова возмутила сеть шпагатом на морозе
Полуголая Волочкова возмутила сеть шпагатом на морозе

Поклонники Волочковой отметили также, что ее непристойное поведение может негативно сказываться на воспитании дочери и отношениях с возлюбленным. "Неужели не стыдно перед дочерью?", "А любимому не надоело ноги раздвинутые фотографировать?" – написали они.

Полуголая Волочкова возмутила сеть шпагатом на морозе
Полуголая Волочкова возмутила сеть шпагатом на морозе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России раскрыли секрет откровенного шпагата Волочковой.

OBOZREVATEL также обнародовал фото топ-10 звезд, которые умеют садиться на шпагат не хуже Анастасии Волочковой.

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Персона
Анастасия Волочкова
Место
Россия
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