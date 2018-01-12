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Полезна для Суркова: стало известно о планах Кремля на Ани Лорак

6.6тЧитать новость на украинском

Кремль будет возвращать на родину опальную украинскую певицу Ани Лорак, которая является звездой концертов в России, чтобы повлиять на сознание нации.

Об этом рассказал экс-продюсер певицы Натальи Могилевской, музыкальный журналист и критик Александр Ягольник в интервью "Главкому".

"Ее будут возвращать, потому что для Кремля она является символом правильной украинки, которую спасает своей лояльностью Россия. Судя по новогодним эфирам канала "Интер", она является действительно полезной фигурой для Суркова, курирующего темы Украины в Кремле", – отметил он.

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По словам Ягольника, в Москве прекрасно понимают, для чего нужна Лорак и артисты-коллаборационисты.

"Для того, чтобы разъединить наше общество. То, что россияне будут использовать Лорак - это 100%. Москва будет бороться за украинский рынок и за свое влияние на сознание нации, прекрасно понимая, чем для нас является песня", – резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", певица Анастасия Приходько ткнула носом Лорак в то, что она показала плохой пример, сбежав в Россию.

Читайте все новости по теме "Запрет российских звезд в Украине" на Обозревателе.

Темы
Запрет российских звезд в УкраинеРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Ани ЛоракВладислав СурковАлександр Ягольник
Место
Украина
Объект
скандалы
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