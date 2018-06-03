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Погибла "Миссис мира - 2018": самые яркие фото королевы красоты

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Погибшая в Кыргызстане в ДТП 30-летняя Сания Шакирова, которая на конкурсе красоты Miss Universe Beauty — 2018 победила в номинации "Missis World", часто делилась фото со своими поклонниками.

Так, в ее Instagram можно увидеть самые яркие снимки. Большинство из них сделаны именно во время ее участия в конкурсе красоты.

Всего несколько месяцев назад она была победительницей и делилась позитивными эмоциями с пользователями сети.

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Кусочек Франции в горах Вьетнама Следующей точкой соприкосновения с Вьетнамом стал горный Далат – город-курорт, построенный во времена французского владычества. Вот уж куда точно стоит приехать и задержаться тут подольше! Красивейший город в колониальном стиле встретил нас сдержанной жарой, а к вечеру прошел нередкий в этих краях тропический дождик. Но благодаря помощи дождевика это "мокрое дело" прошло практически незамеченным. Наряды от @prokat_platiev_lovalovadress @saniya.beauty.school особая благодарность @assol_moldokmatova спасибо всем за поддержку 😍🇰🇬 #миссмира2018👑 #missisworld #вьетнам🇻🇳 #кыргызстан🇰🇬 #бишкек #карабалта #ничанг2017🌴☀️😎 #камрань🌴

Публикация от Saniya.Shakirovna.Official (@saniya.shakirovna.official)

Missis World 🌎 2018г Вьетнам 🇻🇳 Кыргызстан Saniya Shakirova 👑

Публикация от Saniya.Shakirovna.Official (@saniya.shakirovna.official)

Фото архив 2017г

Публикация от Saniya.Shakirovna.Official (@saniya.shakirovna.official)

Мисс Мира 2018 Вьетнам г.Камрань

Публикация от Saniya.Shakirovna.Official (@saniya.shakirovna.official)

Как сообщал OBOZREVATEL, Сания Шакирова была замужем, но развелась. Воспитывала троих детей, старшей 12 лет. Она владела несколькими салонами красоты в Кыргызстане, а также школой-салоном.

Место
Кыргызстан
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