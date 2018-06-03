Погибла "Миссис мира - 2018": самые яркие фото королевы красоты

Погибшая в Кыргызстане в ДТП 30-летняя Сания Шакирова, которая на конкурсе красоты Miss Universe Beauty — 2018 победила в номинации "Missis World", часто делилась фото со своими поклонниками.

Так, в ее Instagram можно увидеть самые яркие снимки. Большинство из них сделаны именно во время ее участия в конкурсе красоты.

Всего несколько месяцев назад она была победительницей и делилась позитивными эмоциями с пользователями сети.

Фото архив 2017г Публикация от Saniya.Shakirovna.Official (@saniya.shakirovna.official) 17 Май 2018 в 8:16 PDT

Мисс Мира 2018 Вьетнам г.Камрань Публикация от Saniya.Shakirovna.Official (@saniya.shakirovna.official) 2 Апр 2018 в 8:28 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, Сания Шакирова была замужем, но развелась. Воспитывала троих детей, старшей 12 лет. Она владела несколькими салонами красоты в Кыргызстане, а также школой-салоном.