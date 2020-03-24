За последние полгода телевизионные рейтинги "Вечерного Квартала" упали практически в два раза. Украинцы стали меньше смотреть политическую сатиру: кварталовцам не удалось сохранить прежнюю зубатость, плюс сказался уход ведущей звезды.

Если посмотреть на статистику, то у "Квартала" присутствует свой процент людей, которые смотрят шоу при любых обстоятельствах – это примерно 5-6% украинцев. Довольно хорошие показатели, которые давали реальный результат на пике популярности программы где-то в середине 2018 года. С тех пор рейтинги неумолимо падают.

Давайте сравним "Квартал" с прямым конкурентом – "Дизель Шоу". Оба шоу выходят на примерно равных площадках с долей зрителей от 18 до 54 лет в городах с населением 50 тис и больше жителей. Это телеканалы 1+1 и ICTV.

Берем 2019 год. В целом на протяжении года "Дизель" смотрели 14-16% всех тех украинцев, которые находились в момент выхода программы у телевизора. Это хороший и стабильный показатель, который шоу демонстрирует примерно каждый месяц.

У "Квартала" же ситуация немного другая. С начала года цифры были аналогичные, а вот к концу года заметно упали. По моим данным, средняя доля популярности эфиров в ноябре была 10,49%, в декабре 10,77%. Это на 4-5 процентных пункта меньше чем обычно.

Тут учитываются не только премьерные программы, но и повторы. У "Квартала" так часто бывает, когда за год выходит примерно 8-9 премьер, а остальные шоу телеканал крутит повторами по несколько раз.

Сравнение аудиторий каналов по доле (Исследование Nielsen)

В 2020 году ситуация стала еще хуже. Если тот же "Дизель" сохранил свои 14-16%, то "Квартал" упал до 9,7% в феврале и 7,15% в марте. Это примерно в два раза меньше чем обычно и существенно для такого уровня шоу.

О чем это говорит:

"Квартал" стал показывать больше бытовых номеров и сатир. Критика власти сейчас минимальна и это чувствуют зрители;

Команда "Квартала" потеряла свою главную звезду Владимира Зеленского, который, как всем известно, стал президентом;

У "Квартала" очень много проектов, которые сейчас выходят на первый план. Это и "Лига Смеха", и разного рода сериалы, "Папик", к примеру. Поэтому "Вечерний Квартал" последний год стал второстепенным проектом.

Тем не менее очень интересная тенденция. Рейтинги "Слуги народа" и Владимира Зеленского не стремительно, но падают. Параллельно снижается и интерес украинцев к некогда самому популярному шоу страны "Вечернему Кварталу".

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