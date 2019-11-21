"Первые ласточки": Украину взорвал откровенный сериал о проблемных подростках. Видео

В Украине на "Новом канале" стартовал уникальный проект – сериал о проблемах подростков "Первые ласточки". Премьера состоялась 19 ноября, но уже успела наделать шума в сети.

Так, две первые серии на данный момент посмотрели в YouTube 1 142 530 человек. По состоянию на утро 21 ноября запрос "Первые ласточки" возглавил Google-тренды для украинского сегмента (+20 тыс.). (Чтобы посмотреть онлайн, доскролльте до конца страницы).

Лента о жизни 11-классников будет насчитывать 8 серий (первые четыре уже вышли). В этих эпизодах зрителей ждет раскрытие всех проблем современных детей – буллинг, однополая любовь, суициды, а также наркотическая зависимость.

"Первые ласточки"

В чем особенность и откуда резонанс

Примечательно, что создатели сериала добавили в титры номер горячей линии "Ла Страда-Украина", куда могут обратиться подростки, испытывающие разного рода проблемы.

В первый же день демонстрации серий на YouTube-канале "Нового" эксперты "Ла Страда-Украина" приняли десятки звонков от тинейджеров.

"Это была очень тяжелая ночь, но мы ее выдержали и есть еще много сил, чтобы оказывать поддержку подросткам, которые находятся в сложных жизненных ситуациях. За эту ночь мы получили более 200 обращений от подростков и более 50 обращений от родителей и родных подростков", – написала на своей странице в Facebook директор департамента Национальных "горячих линий" и социальной помощи в ГО "Ла Страда-Україна" Алена Кривуляк.

"Первые ласточки"

Дата выхода серий "Первые ласточки" на "Новом канале":

1 серия – 19 ноября 2019 года в 22:00

2 серия – 19 ноября 2019 года в 23:00

3 серия – 20 ноября 2019 года в 22:00

4 серия – 20 ноября 2019 года в 23:00

5 серия – 21 ноября 2019 года в 22:00

6 серия – 21 ноября 2019 года в 23:00

7 серия – 22 ноября 2019 года в 21:40

8 серия – 22 ноября 2019 года в 22:40.

Смотреть "Первые ласточки" 1 серию онлайн:

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