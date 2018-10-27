Переборщила? ''Королева красоты'' рухнула в обморок на сцене

Финалистка конкурса Miss Grand International, парагвайка Клара Соса, упала в обморок прямо на сцене после объявления о ее победе.

Подхватить ее пыталась стоявшая рядом соперница из Индии Минакши Чаудхари, однако девушка все равно оказалась на полу. Видео с этим инцидентом было опубликовано на YouTube.

На нем видно, что конкурсантки стояли друг напротив друга, держась за руку и ожидая объявления ведущего. Когда тот произнес "Парагвай", Соса пошатнулась и рухнула на подмостки.

Клара Соса

Miss Grand International входит в "большой шлем" конкурсов красоты. В этом году он проходил в Мьянме.

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