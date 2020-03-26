Звезды Нацотбора на Евровидение записали необычный трек из звуков карантина

Участники Нацотбора на Евровидение-2020 – группа TVORCHI, создали джингл, использовав для него типичные звуки в доме во время карантина.

Соответствующее видео артисты опубликовали на своей странице в Instgaram. Отметим, что таким образом они поддержали национальную кампанию #Залишайсявдома, главным посланием которой является противодействие распространения коронавируса (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Группа TVORCHI Фото: instagram/tvorchi_officia

К слову, для создания мелодии TVORCHI использовали звуки открытого крана, рассыпанной гречки, использования антисептического средства, открытия окон, шорохи полочек, натягивание перчаток и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский рэпер Потап выпустил песню, которую посвятил карантину из-за коронавируса.

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