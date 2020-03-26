Звезды Нацотбора на Евровидение записали необычный трек из звуков карантина

Участники Нацотбора на Евровидение-2020 – группа TVORCHI, создали джингл, использовав для него типичные звуки в доме во время карантина.
Соответствующее видео артисты опубликовали на своей странице в Instgaram. Отметим, что таким образом они поддержали национальную кампанию #Залишайсявдома, главным посланием которой является противодействие распространения коронавируса (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
Группа TVORCHI
Фото: instagram/tvorchi_officia
К слову, для создания мелодии TVORCHI использовали звуки открытого крана, рассыпанной гречки, использования антисептического средства, открытия окон, шорохи полочек, натягивание перчаток и другие.
Ми, як і всі свідомі українці, зберігаємо спокій та залишаємось вдома! Ці декілька днів надихнули нас на музику, яка складається із звуків карантину: використання антисептичного засобу, води у відкритому крані, розсипаної гречки, шарудіння поличок, та всього іншого, що оточує нас вдома щосекунди. Нашою музикою ми закликаємо вас протидіяти коронавірусу, адже це дуже просто – #залишайсявдома 🙏🏼 ⠀ Like all caring Ukrainians, we keep calm and stay at home! These several days have inspired us to make music of quarantine sounds: the use of antiseptic, water in an open tap, scattered buckwheat, rustling shelves, and everything else that surrounds us every second at home. We believe that together we will overcome COVID-19, because it's so simple to #stayathome 🙏🏼 ⠀ #stayathome #quarantinesounds #звукикарантину
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский рэпер Потап выпустил песню, которую посвятил карантину из-за коронавируса.
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