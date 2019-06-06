Звезды "Квартал 95" рассказали, как справляются без Зеленского

Актеры студии "Квартал 95" поделились, как справляются самостоятельно без Владимира Зеленского. Они рассказали о том, как распределили обязанности бывшего руководителя между собой.

По словам Александра Пикалова постановками сейчас руководит он и Евгений Кошевой. Об этом сообщает "ТСН".

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Степан Казанин отметил, что без Зеленского в коллективе очень непривычно.

"Такое ощущение, что из пазла убрали один кусочек или вырвали часть какого-то органа… Но мы стараемся справляться. Благо, бригада авторов у нас сильная, и в коллективе, как и прежде, царит демократия. Несмотря на свою невероятную занятость, Владимир, как мне известно, видел уже нашу новую программу. Для него она, кстати, была сюрпризом. И мне кажется, он был приятно удивлен".

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"Настроение у всех отличное, но, конечно, мы скучаем. Сейчас в "Вечерний Квартал" вдохнется новая жизнь, и надеюсь, те изменения, которые его ждут, пойдут только на пользу. Безусловно, мы и дальше продолжим шутить на все острополитические темы. И зритель уже через пару дней сможет это сам проверить", - говорит Юрий Корявченков.

Мика Фаталов отметил, что после ухода Зеленского актеры студии еще больше сплотились.

"Все дни до момента выхода на сцену я ходил сам не свой. Было ощущение, что от меня реально оторвали какую-то часть тела… Это даже заметил со стороны Юра Крапов и спросил: "Это ты из-за Вовы так?". Конечно, все это непривычно", - сказал актер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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