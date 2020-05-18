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18 мая • обновлено в 12:00
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Звезды из РФ осудили Муцениеце из-за развода с Прилучным

3.3т
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Российские актеры осудили поведение актрисы Агаты Муцениеце в связи с разводом с Павлом Прилучным.

В программе "Звезды сошлись" на канале НТВ артисты высказались о скандале в семье актеров.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

msn.com

Так, в частности, Наталья Бочкарева считает, что Муцениеце неправильно себя ведет.

"Я считаю, если ты кому-то там рассказываешь, что творится в твоей семье, то ты уже неправильно себя ведешь как жена. Не можешь со своим мужем, в своем микрогосударстве решить вопросы. С любимым человеком. Он – отец. У него есть дети от тебя. Он – глава семьи. Каким бы он не был", – говорит звезда сериала "Счастливы вместе".

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

spletnik.ru

Актер Михаил Полицеймако прокомментировал заявление Агаты о том, что Прилучный ее избил:

"Я Пашу очень хорошо знаю. Я с ним снимался. Паша не выглядит монстром. Он абсолютно адекватный человек. Очень воспитанный парень".

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

vokrug.tv

А актриса Светлана Пермякова считает, что Муцениеце не нужно было выставлять ссору напоказ:

"Волосы дыбом встают от того, что вываливается в соцсети. Раньше мы этого ничего не знали. Ребята, разбирайтесь сами. Как сошлись – так и разойдетесь".

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

starhit.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что российские артисты Агата Муцениеце и Павел Прилучный со скандалом разводятся после 9 лет брака. Причиной якобы стали постоянные избиения актрисы мужем. Официально Агата подала на развод в мае 2020 года, однако о разрыве стало известно намного раньше.

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
Тег
Новости России
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